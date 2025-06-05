人気のHHKB Studioが楽天スーパーSALEで特価販売中！

HHKBがお求めやすく！
PFUは、2025年6月11日(水)1時59分まで「この夏はカスタマイズしたマイキーボードで極上の打鍵体験を。」をテーマに、楽天スーパーSALEにてHHKB Studio、HHKB Professional HYBRID Type-Sを特別価格で販売中。
対象製品は下記の通り。
HHKB Studio
特別価格：4万1800円（税込）【5％OFF】
HHKB Studio 英語配列／墨
HHKB Studio 英語配列／雪
HHKB Studio 日本語配列／墨
HHKB Studio 日本語配列／雪/p>
HHKB Professional HYBRID Type-S
特別価格：3万4850円（税込）【2000円OFF】
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／墨
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／白
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／雪
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／墨
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／白
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／雪
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／墨（英語配列）
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／白（英語配列）
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／雪（英語配列）
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／雪（日本語配列）
今回のSALEもHHKBサマーキャンペーンの対象に！
今回の楽天スーパーSALEで購入した製品も「HHKBサマーキャンペーン」の対象になる。2025年7月24日まで、対象のHHKBを購入＆応募すると抽選でPayPayポイントが最大1万円分が当たる。