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PFUのHHKBシリーズが2025年7月14日(月)23時59分まで特別価格

AmazonプライムデーはHHKB Studioが過去最安値！ 全機種セール価格＆ポイント付与

2025年07月08日 01時00分更新

文● ASCII

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特別価格のセール期間は2025年7月8日(火)0時から14日(月)23時59分まで

プライムデー初！ HHKB Studioが特価に

　PFUは2025年7月8日(火)0時から14日(月)23時59分まで、Amazonプライムデーおよびプライムデー先行セールにて、Happy Hacking Keyboard（HHKB）を特別価格で販売。また、セール期間は1％のポイント付与も実施される。

　セール対象商品はHHKB Studio、HHKB Type-S、HHKB HYBRIDおよびHHKB Classicの在庫機種、そしてRICOH Light Monitor。今回はHHKB Studioが過去最安値の6％OFFになるほか、HHKB全機種に加えてモバイルディスプレーのRICOH Light Monitorシリーズも特別価格となる。

セール対象製品

HHKB Studio
Amazonプライムデー特別価格：4万1500円(税込)【6％OFF】
PFU キーボード HHKB Studio 英語配列／墨 PD-ID100B
PFU キーボード HHKB Studio 英語配列／雪 PD-ID100Y
PFU キーボード HHKB Studio 日本語配列／墨 PD-ID120B
PFU キーボード HHKB Studio 日本語配列／雪 PD-ID120Y

HHKB Professional HYBRID Type-S
Amazonプライムデー特別価格：3万3165円(税込)【10％OFF】
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS

HHKB Professional HYBRID
Amazonプライムデー特別価格：2万4800円(税込)【22％OFF】
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨 PD-KB820B
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W

HHKB Professional Classic
Amazonプライムデー特別価格：2万800円(税込)【23％OFF】
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB401BN
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN

RICOH Light Monitor 150（有線タイプ）
Amazonプライムデー特別価格：5万2200円(税込)【18％OFF】
RICOH Light Monitor 150（有線タイプ）

RICOH Light Monitor 150BW（無線タイプ）
Amazonプライムデー特別価格：6万5000円(税込)【18％OFF】
RICOH Light Monitor 150BW（無線タイプ）

詳しい対象製品一覧はこちら

　なお、今回のAmazonプライムデーで購入した場合でも現在開催中の「HHKBサマーキャンペーン」に応募可能。抽選でPayPayポイントが合計320名に当たる。

抽選でPayPayポイント1万円分が20名、1000円分が300名、合計320名に当たる

※Amazonでの販売について、Happy Hacking Keyboard（HHKB）正規販売店は、PFUダイレクトになります。販売元をご確認の上、ご購入ください。

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