AmazonプライムデーはHHKB Studioが過去最安値！ 全機種セール価格＆ポイント付与

プライムデー初！ HHKB Studioが特価に

PFUは2025年7月8日(火)0時から14日(月)23時59分まで、Amazonプライムデーおよびプライムデー先行セールにて、Happy Hacking Keyboard（HHKB）を特別価格で販売。また、セール期間は1％のポイント付与も実施される。

セール対象商品はHHKB Studio、HHKB Type-S、HHKB HYBRIDおよびHHKB Classicの在庫機種、そしてRICOH Light Monitor。今回はHHKB Studioが過去最安値の6％OFFになるほか、HHKB全機種に加えてモバイルディスプレーのRICOH Light Monitorシリーズも特別価格となる。

セール対象製品 HHKB Studio

Amazonプライムデー特別価格：4万1500円(税込)【6％OFF】

PFU キーボード HHKB Studio 英語配列／墨 PD-ID100B

PFU キーボード HHKB Studio 英語配列／雪 PD-ID100Y

PFU キーボード HHKB Studio 日本語配列／墨 PD-ID120B

PFU キーボード HHKB Studio 日本語配列／雪 PD-ID120Y HHKB Professional HYBRID Type-S

Amazonプライムデー特別価格：3万3165円(税込)【10％OFF】

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS HHKB Professional HYBRID

Amazonプライムデー特別価格：2万4800円(税込)【22％OFF】

PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B

PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W

PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN

PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨 PD-KB820B

PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W HHKB Professional Classic

Amazonプライムデー特別価格：2万800円(税込)【23％OFF】

PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B

PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W

PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB401BN

PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN RICOH Light Monitor 150（有線タイプ）

Amazonプライムデー特別価格：5万2200円(税込)【18％OFF】

RICOH Light Monitor 150（有線タイプ） RICOH Light Monitor 150BW（無線タイプ）

Amazonプライムデー特別価格：6万5000円(税込)【18％OFF】

RICOH Light Monitor 150BW（無線タイプ）

詳しい対象製品一覧はこちら。

なお、今回のAmazonプライムデーで購入した場合でも現在開催中の「HHKBサマーキャンペーン」に応募可能。抽選でPayPayポイントが合計320名に当たる。

※Amazonでの販売について、Happy Hacking Keyboard（HHKB）正規販売店は、PFUダイレクトになります。販売元をご確認の上、ご購入ください。