2025年7月24日(木)までに対象のHHKBシリーズを購入
PFU、PayPayポイント1万円分が当たる「HHKBサマーキャンペーン」開催
2025年05月23日 20時00分更新
PayPayポイントが計320名に当たる
PFUは、HHKBシリーズを購入し、応募した人を対象に、抽選で計320名にPayPayポイント1万円分などが当たる「HHKBサマーキャンペーン」を開催する。期間は2025年5月23日(金)から7月24日(木)まで。
キャンペーン期間中に「HHKB Professional HYBRID Type-S」「HHKB Professional HYBRID」「HHKB Professional Classic」「HHKB Studio」を購入・ユーザー登録後、キャンペーンに応募することで、抽選でPayPayポイント1万円分が20名、1000円分が300名に当たるというもの。また、Wチャンスとして毎週抽選でHHKB Tシャツがランダムで1枚プレゼントされる。
詳細はキャンペーンページを参照のこと。
◆キャンペーン名：HHKBサマーキャンペーン
◆キャンペーンページ：https://happyhackingkb.com/jp/event/campaign/20250523.html
◆応募方法
1. キャンペーン期間中に対象製品のいずれかを購入。
2. 購入後、右記からユーザー情報を登録。
3. 【新規ユーザー登録の場合】
下記必須事項を入力・選択のうえ登録。
【ユーザー登録済の場合】
「ユーザー登録（マイページ）」にて下記必須事項が完了していることを確認のうえ、「ユーザー登録（マイページ）」の「登録製品追加」ボタンから、購入したHHKBを登録。
・必須事項1：「メールでの情報提供」は「希望する」を選択
・必須事項2：「ご住所」を入力。住所の登録がない場合、応募無効
4. 製品登録直後に表示される完了通知画面から「キャンペーンの応募とアンケートに答える」ボタンをクリック。次に「キャンペーンに応募する」を選択し、アンケートに回答。完了通知画面を閉じてしまうとアンケートに進めなくなるため注意。
◆キャンペーン期間
2025年5月23日(金)～2025年7月24日(木)
※応募締切は2025年7月31日(木)
◆対象商品
・HHKB Professional HYBRID Type-S
・HHKB Professional HYBRID
・HHKB Professional Classic
・HHKB Studio
◆キャンペーン賞品
抽選で320名にPayPayポイントプレゼント
・1等 PayPayポイント1万円分 20名
・2等 PayPayポイント1000円分 300名
◆Wチャンス
HHKB Tシャツ3種のなかからランダムで1種類プレゼント