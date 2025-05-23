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セール期間は2025年6月2日(月)23時59分まで

AmazonスマイルSALEは特価のHHKB Studio狙いがお得かも

2025年05月23日 20時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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今回のAmazonスマイルSALEは2025年6月2日(月)23時59分まで！

HHKBが最大7100円OFF！

　PFUは、2025年6月2日(月)23時59分まで「夏の始まりに、いいキーボードを！」をテーマに、AmazonスマイルSALEにてHHKB Professional HYBRID Type-S、HHKB Studioなどの在庫機種を特別価格で販売中。

　対象製品は下記の通り。

HHKB Studio
特別価格：4万1800円（税込）【5％OFF】
PFU キーボード HHKB Studio 英語配列／墨 PD-ID100B
PFU キーボード HHKB Studio 日本語配列／墨 PD-ID120B

HHKB Professional HYBRID Type-S
特別価格：3万4850円（税込）【2000円OFF】
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS

HHKB Professional HYBRID
特別価格：2万4800円（税込）【7100円OFF】
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WN
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨 PD-KB820B
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W

HHKB Professional Classic
特別価格：2万800円（税込）【6150円OFF】
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB401BN
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN

セール対象製品一覧と価格はこちら

HHKBサマーキャンペーンの対象

　2025年7月24日まで、対象のHHKBを購入＆応募すると抽選でPayPayポイントが最大1万円分当たる「HHKBサマーキャンペーン」が開催中。本セールでの購入分もキャンペーン対象になる。

本セールでの購入品もHHKBサマーキャンペーンの対象に！

※在庫があるものが対象になります。
※Amazonでの販売について、Happy Hacking Keyboard（HHKB）正規販売店は、PFUダイレクトになります。販売元をご確認の上、ご購入ください。

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