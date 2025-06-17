セール期間は2025年6月22日(日)23時59分まで
HHKB AmazonおすすめタイムセールでHHKB HYBRID 5機種が22％OFFほか
2025年06月17日 13時30分更新
HHKBとモバイルディスプレーが特価！
PFUは、2025年6月22日(日)23時59分までHHKB Amazonおすすめタイムセールを実施中。HHKB Professional HYBRIDの対象機種が22％OFF、15.6インチのモバイルディスプレー RICOH Light Monitor 150/150BWが15％OFFとなっている。
対象製品は下記の通り。
HHKB Professional HYBRID
セール価格：2万4800円(税込)【一律22％OFF】
PFU キーボード HHKB Professional HYBRID 英語配列／墨
PFU キーボード HHKB Professional HYBRID 日本語配列／墨
PFU キーボード HHKB Professional HYBRID 無刻印／墨（英語配列）
PFU キーボード HHKB Professional HYBRID 英語配列／白
PFU キーボード HHKB Professional HYBRID 日本語配列／白
RICOH Light Monitor150
セール価格：5万4060円（税込）【15％OFF】
RICOH Light Monitor 150
RICOH Light Monitor150BW
セール価格：6万7320円（税込）【15％OFF】
RICOH Light Monitor 150BW
※在庫があるものが対象になります。
※HHKB Professional HYBRID 無刻印／白（英語配列）は対象外。