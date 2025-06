福岡にハリー・ポッターの魔法が出現！期間限定ポップアップストア

福岡市のJR博多シティ アミュエスト1Fにおいて、「ハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE」が、6月6日から8月3日までオープンする。

ストアでは、ホグワーツ魔法魔術学校の4寮をテーマにデザインされた「ハリー・ポッター 寮生フード付きケープ」が注目すべきアイテムだ。このケープは薄手の素材でできており、夏の暑さや空調の効いた室内での快適さを両立している。取り外し可能な刺繍ブローチと特製フックボタンが特徴で、価格は7,700円(税込)だ。

さらに、もこもことした立体的なさがら刺繍が施された「ハリー・ポッター さがら刺繍トートバッグ」と「ハリー・ポッター さがら刺繍ポーチ」も販売される。トートバッグは4,730円(税込)、ポーチは2,860円(税込)で、どちらもプロダクトデザインと実用性を兼ね備える。

ポップアップストアでの購入特典として、3,300円(税込)以上の人にランダムでステッカーが、7,700円(税込)以上の方にオリジナルトートバッグがプレゼントされる。



All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

Publishing Rights © JKR. (s25)