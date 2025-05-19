「ルノワール×セザンヌ」展、魅惑の関連グッズ続々登場！　

三菱一号館美術館では、2025年5月29日から「オランジュリー美術館 オルセー美術館 コレクションより ルノワール×セザンヌ―モダンを拓いた2人の巨匠」展がスタート！ 美術展の楽しみの一つといえば、グッズ。今回の展覧会でもさまざまなグッズが登場します。

展覧会の思い出を持ち帰れるオリジナルグッズ

三菱一号館美術館は、2025年5月29日（木）～9月7日（日）まで「オランジュリー美術館 オルセー美術館 コレクションより ルノワール×セザンヌ―モダンを拓いた2人の巨匠」展を開催。ミュージアムショップStore 1894では、展覧会会期中限定でオリジナルグッズが販売されます。

ステッカー

価格：各￥440

ポップアップメモ

価格：￥770

ドリップコーヒー

価格：各￥756

チャーム付きボールペン

価格：各￥880

全部買って帰りたくなっちゃいそう！

公式図録

価格：3,500円

三菱一号館美術館

住所：東京都千代田区丸の内2-6-2