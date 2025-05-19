「ルノワール×セザンヌ」展、魅惑の関連グッズ続々登場！　

文●オシミリン（LOVEWalker編集部）

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オランジュリー美術館 オルセー美術館 コレクションより ルノワール×セザンヌ―モダンを拓いた2人の巨匠

　三菱一号館美術館では、2025年5月29日から「オランジュリー美術館 オルセー美術館 コレクションより ルノワール×セザンヌ―モダンを拓いた2人の巨匠」展がスタート！　美術展の楽しみの一つといえば、グッズ。今回の展覧会でもさまざまなグッズが登場します。

展覧会の思い出を持ち帰れるオリジナルグッズ

　三菱一号館美術館は、2025年5月29日（木）～9月7日（日）まで「オランジュリー美術館 オルセー美術館 コレクションより ルノワール×セザンヌ―モダンを拓いた2人の巨匠」展を開催。ミュージアムショップStore 1894では、展覧会会期中限定でオリジナルグッズが販売されます。

ステッカー
価格：各￥440

ステッカー

冷蔵庫を展覧会場に

ポップアップメモ
価格：￥770

ポップアップメモ

デスクの彩り

ドリップコーヒー
価格：各￥756

ドリップコーヒー

「セザンヌを飲む」って言ってみたい

チャーム付きボールペン
価格：各￥880

チャーム付きボールペン

印象派とカワイイが融合する日がくるなんて！

オリジナルグッズ

　全部買って帰りたくなっちゃいそう！

公式図録
価格：3,500円

展覧会に行ったら迷わず買っておきたい図録ももちろん販売中！　世界巡回展の日本会場オリジナル図録。フルカラーで全出品作品を掲載。
B5サイズ（250×188㎜）、216ページ

三菱一号館美術館
住所：東京都千代田区丸の内2-6-2

文 / オシミリン（LoveWalker編集部）

大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。

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