「ルノワール×セザンヌ」展、魅惑の関連グッズ続々登場！
三菱一号館美術館では、2025年5月29日から「オランジュリー美術館 オルセー美術館 コレクションより ルノワール×セザンヌ―モダンを拓いた2人の巨匠」展がスタート！ 美術展の楽しみの一つといえば、グッズ。今回の展覧会でもさまざまなグッズが登場します。
展覧会の思い出を持ち帰れるオリジナルグッズ
三菱一号館美術館は、2025年5月29日（木）～9月7日（日）まで「オランジュリー美術館 オルセー美術館 コレクションより ルノワール×セザンヌ―モダンを拓いた2人の巨匠」展を開催。ミュージアムショップStore 1894では、展覧会会期中限定でオリジナルグッズが販売されます。
ステッカー
価格：各￥440
ポップアップメモ
価格：￥770
ドリップコーヒー
価格：各￥756
チャーム付きボールペン
価格：各￥880
全部買って帰りたくなっちゃいそう！
公式図録
価格：3,500円
三菱一号館美術館
住所：東京都千代田区丸の内2-6-2
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。