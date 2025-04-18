セール期間は2025年4月21日(月)23時59分まで
今が買い！ AmazonスマイルSALEでHHKB Professional HYBRIDが7100円OFFの大特価
2025年04月18日 09時00分更新
まさかの7100円OFF！
PFUは、2025年4月21日(月)23時59分まで「快適タイピングで、作業もはかどる春にしよう！」をテーマに、AmazonスマイルSALEにてHHKB Professional HYBRIDおよびHHKB Professional Classicの在庫機種を特別価格で販売中。
対象製品は下記の通り。
HHKB Professional HYBRID
特別価格：2万4800円（税込）【7100円OFF】
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WN
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨 PD-KB820B
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W
HHKB Professional Classic
特別価格：2万800円（税込）【6150円OFF】
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB401BN
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN
※在庫があるものが対象になります。
※Amazonでの販売について、Happy Hacking Keyboard（HHKB）正規販売店は、PFUダイレクトになります。販売元をご確認の上、ご購入ください。