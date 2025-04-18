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セール期間は2025年4月21日(月)23時59分まで

今が買い！ AmazonスマイルSALEでHHKB Professional HYBRIDが7100円OFFの大特価

2025年04月18日 09時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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今回のAmazonスマイルSALEは2025年4月21日(月)23時59分まで

まさかの7100円OFF！

　PFUは、2025年4月21日(月)23時59分まで「快適タイピングで、作業もはかどる春にしよう！」をテーマに、AmazonスマイルSALEにてHHKB Professional HYBRIDおよびHHKB Professional Classicの在庫機種を特別価格で販売中。

　対象製品は下記の通り。

HHKB Professional HYBRID
特別価格：2万4800円（税込）【7100円OFF】
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WN
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨 PD-KB820B
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W

HHKB Professional Classic
特別価格：2万800円（税込）【6150円OFF】
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB401BN
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN

セール対象製品一覧と価格はこちら

※在庫があるものが対象になります。
※Amazonでの販売について、Happy Hacking Keyboard（HHKB）正規販売店は、PFUダイレクトになります。販売元をご確認の上、ご購入ください。

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