大人気「パウ・パトロール」が横浜の街を彩る！「パウっと開港月間」イベント詳細

大人気アニメ「パウ・パトロール」が横浜市と連携し、5月3日から6月2日までの「横浜開港月間」に合わせたイベント「パウっと開港月間×横浜市」を開催する。

イベントの目玉として、2つのパレードが行われる。5月3日には「第73回ザよこはまパレード」が開催され、子ども達の人気キャラクターであるチェイスやマーシャルが参加する予定だ。その後、5月5日には「元町 安全・安心パレード2025」で再び彼らを見ることができる。

パレードに加え、4つの場でパウ・パトロールのステージショーが開催される。最初のステージは5月11日、横浜スタジアム外周で行われる。続いて、5月18日は象の鼻パークにて「2025世界トライアスロン横浜大会」の一環として披露される。さらに、5月25日には「ハマフェスY166」の一部となり、締めくくりは5月31日の「第44回横浜開港祭」で行われる。各ステージでは、観客がクイズやダンスを楽しむことができ、パウ・パトロールの公式キッチンカーも登場予定だ。

ラストには、160以上の対象店舗で特定の商品やサービスを購入すると配布される、横浜オリジナルデザインの限定ステッカーをプレゼントするキャンペーンも開催される。詳細は後日発表される予定だ。



©2025 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.