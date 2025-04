スター・ウォーズの銀河が再び横浜に降臨！「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2025」開催

ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらいは、4月26日から5月6日までの期間、横浜・みなとみらいエリアで「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2025」を開催する。このイベントは、2024年に初開催され、約200万人が来場した大成功を受けて再上陸する。

このイベントでは、みなとみらいエリアがスター・ウォーズの銀河に染まる。ランドマークプラザでは浮世絵アートやレゴブロックを使ったスタチューが展示され、MARK IS みなとみらいもミレニアム・ファルコンを再現したフォトスポットを設置する。家族連れにはドロイド塗り絵やオリジナルキャラクターお面の配布イベントもあり、スター・ウォーズの世界観を存分に楽しむことができる。

また、「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」では、スター・ウォーズの全9エピソードを一挙上映する特別上映が予定されている。FLEXOUND Augmented Audioを使用した臨場感あふれる音響体験が楽しめる。さらに、ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいでは、オリジナルアイテムが購入できるPOP UP STOREも期間限定でオープンする。

グランモール公園では、コスチュームファンによるキャラクターグリーティングや音楽ライブ、スター・ウォーズをテーマにしたキッチンカーも登場。横浜市役所の大型モニターでは特別映像が放映され、エリア全体がスター・ウォーズ一色に染まる予定だ。「May the Force be with you.」という世界的に有名な名台詞にちなむ5月4日の「スター・ウォーズの日」を含む、ゴールデンウィーク全体がファン待望のイベントで彩られる。



