人気キャラクターが大集合！ベルメゾンのポップアップショップ、横浜に期間限定オープン

千趣会が展開する通販ブランド「ベルメゾン」は、『chara style(キャラスタイル) by Belle Maison』のポップアップショップを3月24日から4月7日までの期間限定で、JR横浜駅のJRE MALL Cafe前催事場にて初開催する。

ベルメゾンは、人気キャラクターの商品を多数扱う「chara style(キャラスタイル)」で新生活に最適なインテリア用品や生活雑貨、日常使いできるファッションアイテムなどを厳選して提供するという。普段はカタログやオンラインでしか入手できない商品を、実際に手にとって選べる貴重な機会が訪れる。

目玉商品の一例として、まるでお餅のような柔らかさの抱き枕<モチハグ/mochihug!>(トムとジェリー/3,990~5,990円)、ヴィンテージ風デザインの発泡プリントTシャツ(スヌーピー/3,490円)、切り替えデザインのビニール傘(ムーミン/2,990円)、のびのび枕カバー(Suicaのペンギン/1,790円)などがラインナップされている。

また、トムとジェリー85周年を記念した特別デザイン商品や、ジェリーの好きなチーズをモチーフにしたトートバッグ、タオルハンカチなどのポップアップショップ限定商品も登場する予定だ。



TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. (s25)



ⓒChiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU

※SuicaのペンギンはJR東日本の「Suica」のキャラクターです。

※SuicaはJR東日本の登録商標です。