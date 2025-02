東方LostWord 5周年記念POP UP SHOPが新宿で初開催、限定グッズ&展示で軌跡を振り返る

京王百貨店は、2月20日から3月4日にかけて、新宿店B1階 on the Cornerにて「『東方LostWord』5周年記念POP UP SHOP」を開催する。営業時間は10時から20時30分までで、最終日は15時までとなる。

『東方LostWord』は、「上海アリス幻樂団」代表のZUNが手がける人気ゲーム「東方Project」の公認二次創作スマホ向けRPGで、累計1,000万ダウンロードを突破しているという。この特別イベントでは、ゲームの5年間の歴史を振り返る展示や、多様な関連グッズの販売が行われる。

先行販売グッズとして、「トートバック サクヤバース」(2,750円)や「ゆらゆらアクリルブロック」(ブラインド、各550円)、「ダイカットステッカー」(各385円)などが登場する。また、キャンバスアート(各3,850円)も4種類揃えている。さらに、会場内で2,000円以上購入すると、ステッカーがプレゼントされる。

このイベントは、『東方Project』ファンや『東方LostWord』プレイヤーにとって見逃せない機会となる。会期中に、魅力的なグッズを手に入れたり、作品の歴史を体験したりできる黄金の機会をぜひお楽しみいただきたい。



©上海アリス幻樂団

©GOOD SMILE COMPANY, INC. / NextNinja Co., Ltd.