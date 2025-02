ナガノの水族館が横浜みなとみらいに登場！限定グッズ＆トレカ配布も

三菱地所プロパティマネジメントは、2月21日から3月10日までの期間限定で、「ナガノの水族館 in MARK IS みなとみらい」を神奈川県横浜市のMARK IS みなとみらい1階グランドガレリアで開催する。また、2月15日から3月30日まで「珍奇の世界展」が5階特設会場で開催される。

好評を博している「ナガノの水族館 in MARK IS みなとみらい」では、人気イラストレーターのナガノが描く海の生き物たちのオリジナルグッズを販売する。マスコットやキーホルダー、トートバッグ、Tシャツ、アザラシぬいぐるみが当たるくじなど、多様なグッズがラインナップされている。また、2,200円(税込)ごとに対象商品を購入すると「トレーディングカード(全10種)」を1枚プレゼントされる。

一方「珍奇の世界展」では、世界中の不思議な生き物や珍奇な昆虫、植物を展示。「ウデムシ」や「サソリモドキ」、食虫植物などを40種類以上楽しめる。入場料は大人900円、小人700円で、3歳以下は無料となる。

この期間限定イベントは、独特な魅力を持つ展示とグッズを通じて訪れる人に新鮮な体験を提供しそうだ。