ChatGPT検索、ログイン不要に　グーグル対抗

OpenAIは2月6日、公式Xアカウントを通じて、「ChatGPT検索」機能をすべてのユーザーに開放すると表明した。

同機能は、ChatGPTにウェブサイトなどの検索を依頼できるというもの。2024年12月17日から無料ユーザーにも機能提供を開始していたが、今後はさらにログインしていないユーザーも利用可能となる。同社は機能開放の理由を明かしていないが、検索最大手グーグルに対抗する動きとみることもできそうだ。

ChatGPT search is now available to everyone on https://t.co/nYW5KO1aIg — no sign up required. pic.twitter.com/VElT7cxxjZ