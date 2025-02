博多に「TOM and JERRY DINER」期間限定オープン！新メニューやオリジナルグッズ満載でトムとジェリーの世界に没入

2月10日、博多のJR博多シティ シティダイニングくうてんに「TOM and JERRY DINER」が期間限定でオープンする。

「TOM and JERRY DINER」では、トムとジェリーの85周年を記念して、キャラクター達のイタズラシーンを再現したメニューが楽しめる。特に注目は1,580円の「ぺったんこトム アメリカンクラシックバーガー」や、1,980円の「あわてんぼう! 飛び込みジェリー あまおう苺のチーズケーキ」など、見た目にもユーモアたっぷりな食事が提供される。また、一部のメニューではTOM and JERRY DINERオリジナルのスーベニアプレートが購入可能だ。

ダイナーにはグッズコーナーも併設されており、「POP UP SHOP by TOM and JERRY DINER」という特設ショップが2月7日から3月16日の期間限定でアミュエストにオープンする。このショップでは、オリジナルグラス(1,980円)やチャーム付きキーホルダー(880円)などが販売され、ファンには見逃せない内容となっている。

「TOM and JERRY DINER」公式サイトや、「POP UP SHOP by TOM and JERRY DINER」では、トムとジェリーの世界観を感じられる多彩な商品が取り揃えられている。この冬、博多でワクワクする体験ができる機会となるだろう。



TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. (s25)