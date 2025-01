タマ＆フレンズ×サンリオキャラクターズがコラボ！京王百貨店新宿店でポップアップストアを開催

ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナルキャラクター「タマ&フレンズ~うちのタマ知りませんか?~」が、京王百貨店新宿店にて1月31日から3月12日まで期間限定のPOP UP STOREを開催する。このイベントでは、あのサンリオキャラクターズと初のコラボレーショングッズが都内で登場する。

「うちのタマ知りませんか?」のPOP UP STOREでは、1980~90年代にデビューしたサンリオキャラクターズ(ポチャッコ、けろけろけろっぴ、ハンギョドン、バッドばつ丸、おさるのもんきち、パタパタペッピー)とのコラボレーショングッズが初お目見えする。これらの商品は、大人から子供まで楽しめるデザインが魅力的であり、訪れる人々をワクワクさせるだろう。

また、サンリオの直営店でも、2月5日から「タマ&フレンズ」とのコラボレーショングッズが販売される。近隣の店舗に訪れ、幅広いアイテムからお気に入りを手に入れることができる。



(C)Sony Creative Products Inc.

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656519