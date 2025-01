日本最大級のビールフェスが横浜で開催！「スペントグレイン Presents JAPAN BREWERS CUP 2025」

横浜ベイブルーイングが主催する「スペントグレイン Presents JAPAN BREWERS CUP 2025」が2月7日から9日までの3日間、横浜ハンマーヘッド1F CIQホールで開催される。本イベントはビールコンペティションとビールフェスの2つのパートで構成され、国内外のトップクラスのブルワリー43社から選ばれた約200種類以上のビールが楽しめるという。

本イベントの目玉は、2月5日と6日に行われるビールコンペティション。チェコ方式での審査が行われ、審査員のビール職人達によって厳選されたビールの結果がビールフェス初日の2月7日に発表される。ビール職人達の熱き戦いを経て誕生した珠玉の味を当日来場の皆さんが直接楽しめるのが魅力だ。

さらに、ビールフェス期間中は音楽ライブやお笑いステージも用意されており、来場者を楽しませる多彩なプログラムが計画されている。また、クラフトビール製造関連の関係者向けの産業展「スペントグレイン Presents JAPAN BREW EXPO 2025」も同期間中に開催され、日本のクラフトビール産業の発展を促進する絶好の機会となる。

JBC2025では、アメリカの注目ブルワリー3社の参加も決定しており、日本のクラフトビールファンとの交流の場としても期待が寄せられている。イベントチケットは前売りと当日購入が可能であり、詳細は公式サイトで確認することができる。ビール好きはもちろん、文化や音楽、そして新たな情報に触れたい方には必見のイベントである。



・ライブステージ



【MC】アホマイルド坂本



【出演者】

■2/7 金

MUSIC:

bird

うつみコテツ江口トリオ



お笑いステージ:

長州小力

ですよ。



■2/8 土

MUSIC:

矢井田瞳

川本真琴

ホフディランカルテット

PHONO TONES

Name the Night

DJ BIKKE and 上鈴木兄弟

仮面女子



お笑いステージ:

見取り図

ジョイマン

バイク川崎バイク



■2/9 日

MUSIC:

Tama(ex Hysteric Blue)

yonige

中村一義 (Acoustic set with 伊東真一)

ハモニカクリームズ

ポニーテールリボンズ

ex.KNU



お笑いステージ:

サルゴリラ

インポッシブル

ZAZY