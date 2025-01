ベネリックは、「トムとジェリー」の誕生85周年を記念し、「TOM and JERRY DINER(トムとジェリー ダイナー)」を2月10日から5月11日までの期間限定で、JR博多シティ シティダイニングくうてん(福岡県福岡市)にオープンする。

東京・渋谷での好評を受け、今回は博多で新メニューとオリジナルグッズを備えたパワーアップ版が登場。アメリカンダイナー風の内装と、博多ならではの特色を感じるアイテムを楽しむことができる。ネコのトムとネズミのジェリーが繰り広げるユーモア溢れる世界に浸りつつ、心もお腹も満たされる時間を提供する。

ダイナー開業に先行して、2月7日から3月16日までの間、博多のアミュエスト1Fで「POP UP SHOP by TOM and JERRY DINER」が開催されるという。