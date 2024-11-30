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Amazonブラックフライデー 注目セール商品 第14回

【セール価格記載】今買うべきお得な「ゲーミングモニター」はこれだ！

2024年11月30日 10時00分更新

文● ASCIIセール班

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（記載価格は記事作成時の価格です）

　12月6日（金）23:59まで開催中の「Amazon ブラックフライデー」。膨大なセール商品の中から、アスキー編集部員が“買い”だと思ったお買い得商品をリストアップ！

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LG ゲーミングモニター UltraGear OLED 32GS95UV-W 31.5インチ/4K(3840×2160)/VESA Dual Mode(4K@240Hz/FHD@480Hz)/有機EL/0.03ms(ClearMR 13000)/DCI-P3 98.5%/DisplayHDR True Black 400/ホワイト

🌟20万8,909円が24%OFF👉15万9,800円

Image from Amazon.co.jp
LG ゲーミングモニター UltraGear OLED 32GS95UV-W 31.5インチ/4K(3840×2160)/VESA Dual Mode(4K@240Hz/FHD@480Hz)/有機EL/0.03ms(ClearMR 13000)/DCI-P3 98.5%/DisplayHDR True Black 400/ホワイト

【VGP 2025 金賞】LG ゲーミング モニター UltraGear OLED 45GS96QB-B 44.5インチ/21:9 曲面型ウルトラワイド(3440×1440)/有機EL/240Hz/0.03ms(GTG､VESA ClearMR 13000)/DisplayHDR True Black 400/VRR(可変リフレッシュレート)/PIP､PBP(2PBP)

🌟27万9,800円が25%OFF👉20万9,000円

Image from Amazon.co.jp
【VGP 2025 金賞】LG ゲーミング モニター UltraGear OLED 45GS96QB-B 44.5インチ/21:9 曲面型ウルトラワイド(3440×1440)/有機EL/240Hz/0.03ms(GTG､VESA ClearMR 13000)/DisplayHDR True Black 400/VRR(可変リフレッシュレート)/PIP､PBP(2PBP)

【Amazon.co.jp限定】ASUS ゲーミングモニター TUF Gaming VG249QM1A 23.8インチ / 270Hz / Fast IPS/フルHD / 1ms / 99% sRGB/FreeSync Premium / HDMIx2, DisplayPort/国内正規品

🌟3万1,111円が20%OFF👉2万4,800円

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【Amazon.co.jp限定】ASUS ゲーミングモニター TUF Gaming VG249QM1A 23.8インチ / 270Hz / Fast IPS/フルHD / 1ms / 99% sRGB/FreeSync Premium / HDMIx2, DisplayPort/国内正規品

Dell G3223Q 32インチ 4K ゲーミングモニター (FPS向き/1ms/144hz/Fast IPS/DP・HDMIx2/DCI-P3 95%/高さ調整/VESA DisplayHDR 600/AMD FreeSync Premium Pro)

🌟8万9,800円が12%OFF👉7万8,800円

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Dell G3223Q 32インチ 4K ゲーミングモニター (FPS向き/1ms/144hz/Fast IPS/DP・HDMIx2/DCI-P3 95%/高さ調整/VESA DisplayHDR 600/AMD FreeSync Premium Pro)

アイ・オー・データ IODATA ゲーミングモニター 27インチ GigaCrysta WQHD 180Hz AHVAパネル ブラック(HDMI×2/DisplayPort/VESA対応/高さ調整/縦横回転/土日サポート/日本メーカー) EX-GDQ271JA

🌟4万3,800円が13%OFF👉3万7,970円

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アイ・オー・データ IODATA ゲーミングモニター 27インチ GigaCrysta WQHD 180Hz AHVAパネル ブラック(HDMI×2/DisplayPort/VESA対応/高さ調整/縦横回転/土日サポート/日本メーカー) EX-GDQ271JA

【Amazon.co.jp限定】ASUS ゲーミングモニター 165Hz 24.5インチ モニター TN FHD 0.5ms HDMI1.4 DisplayPort1.2 DVI-D スピーカー 高さ調整 縦横回転 VG258QR-J

🌟2万8,081円が29%OFF👉1万9,800円

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【Amazon.co.jp限定】ASUS ゲーミングモニター 165Hz 24.5インチ モニター TN FHD 0.5ms HDMI1.4 DisplayPort1.2 DVI-D スピーカー 高さ調整 縦横回転 VG258QR-J

ベンキュージャパン BenQ MOBIUZ EX2710U ゲーミングモニター(27インチ/4K/IPS/144Hz/PS5対応/2.1chスピーカー/マイク搭載/FreeSync Premium Pro/輝度自動調整/高さ調整)

🌟13万7,273円が29%OFF👉9万6,800円

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ベンキュージャパン BenQ MOBIUZ EX2710U ゲーミングモニター(27インチ/4K/IPS/144Hz/PS5対応/2.1chスピーカー/マイク搭載/FreeSync Premium Pro/輝度自動調整/高さ調整)

Dell G2725D 27インチ ゲーミングモニター ゲーミング ディスプレイ(3年間無輝点交換保証/QHD/Fast IPS/DPx1,HDMIx2/傾き調整/sRGB 99%/1ms/180Hz/FreeSync)

🌟2万9,800円が20%OFF👉2万3,800円

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Dell G2725D 27インチ ゲーミングモニター ゲーミング ディスプレイ(3年間無輝点交換保証/QHD/Fast IPS/DPx1,HDMIx2/傾き調整/sRGB 99%/1ms/180Hz/FreeSync)

セールの利用方法、お得な攻略法はこちら！

Amazonブラックフライデー2024完全攻略【随時更新】

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Amazonブラックフライデー、2024年も徹底攻略！ おトクなチャンスに向けて、120%楽しめる攻略法を徹底解説。チェックしておきたい目玉商品も紹介しますよ。

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