【セール価格記載】今買うべきお得な「PC用ディスプレー」はこれだ！
2024年11月30日 10時50分更新
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（記載価格は記事作成時の価格です）
12月6日（金）23:59まで開催中の「Amazon ブラックフライデー」。膨大なセール商品の中から、アスキー編集部員が“買い”だと思ったお買い得商品をリストアップ！
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Dell S2722QC 27インチ 4K モニター (3年間無輝点交換保証/IPS非光沢/USB Type-C・HDMIx2/sRGB 99%/縦横回転・高さ調整/4ms/AMD FreeSync/スピーカー付)
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|Dell S2722QC 27インチ 4K モニター (3年間無輝点交換保証/IPS非光沢/USB Type-C・HDMIx2/sRGB 99%/縦横回転・高さ調整/4ms/AMD FreeSync/スピーカー付)
LG ウルトラワイドモニター UltraWide Monitor 34WQ500-B 34インチ/2560×1080/100Hz/IPS/sRGB 99%/DisplayHDR 400/アンチグレア/HDMI/DisplayPort/VRR(FreeSync)/3年安心・無輝点保証
🌟3万9,900円が18%OFF👉3万2,800円
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|LG ウルトラワイドモニター UltraWide Monitor 34WQ500-B 34インチ/2560×1080/100Hz/IPS/sRGB 99%/DisplayHDR 400/アンチグレア/HDMI/DisplayPort/VRR(FreeSync)/3年安心・無輝点保証
【Amazon.co.jp 限定】アイ・オー・データ IODATA モニター 27インチ ブラック ADSパネル 非光沢 省電力 (HDMI/アナログRGB/スピーカー付/VESA対応/土日サポート/日本メーカー/無輝点保証) EX-A271DB
🌟1万7,800円が15%OFF👉1万5,130円
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【Amazon.co.jp限定】ASUS モニター Eye Care VA24EQSB 23.8インチ / フルHD / 1920 x 1080 / IPS フレームレス / 75Hz / Adaptive-Sync/ブルーライト軽減/フリッカフリー 高さ調整 縦横回転 VESA対応 国内正規品
🌟1万7,480円が15%OFF👉1万4,858円
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LG モニター ディスプレイ 29WQ500-B 29インチ /作業効率アップ、ビジネス、プログラミング、トレーディング、グラフィック、映画、ゲーム/21:9 平面ウルトラワイド(2560×1080) / IPS非光沢 / 100Hz/ HDR/FreeSync/ブルーライト低減、フリッカーセーフ機能/HDMI、DisplayPort / 3年安心・無輝点保証
🌟3万900円が29%OFF👉2万1,800円
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|LG モニター ディスプレイ 29WQ500-B 29インチ /作業効率アップ、ビジネス、プログラミング、トレーディング、グラフィック、映画、ゲーム/21:9 平面ウルトラワイド(2560×1080) / IPS非光沢 / 100Hz/ HDR/FreeSync/ブルーライト低減、フリッカーセーフ機能/HDMI、DisplayPort / 3年安心・無輝点保証
【Amazon.co.jp限定】Dell S2725HS-A 27インチ モニター(無輝点5年保証/FHD/IPS,非光沢/HDMIx2/内蔵スピーカー/sRGB 99%/縦横回転,高さ調整)
🌟2万6,800円が19%OFF👉2万1,800円
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|【Amazon.co.jp限定】Dell S2725HS-A 27インチ モニター(無輝点5年保証/FHD/IPS,非光沢/HDMIx2/内蔵スピーカー/sRGB 99%/縦横回転,高さ調整)
IODATA モニター 43インチ 4K UHD ADSパネル 高輝度 500cd/m2 18時間連続稼働 サイネージ (HDMI×3/D-sub9ピン/スピーカー付/リモコン付/土日サポート/日本メーカー) EX-U431D
🌟6万9,801円が15%OFF👉5万9,330円
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|IODATA モニター 43インチ 4K UHD ADSパネル 高輝度 500cd/m2 18時間連続稼働 サイネージ (HDMI×3/D-sub9ピン/スピーカー付/リモコン付/土日サポート/日本メーカー) EX-U431D
セールの利用方法、お得な攻略法はこちら！
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