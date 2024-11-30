【セール価格記載】今買うべきお得な「外付けSSD」はこれだ！
2024年11月30日 10時00分更新
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（記載価格は記事作成時の価格です）
12月6日（金）23:59まで開催中の「Amazon ブラックフライデー」。膨大なセール商品の中から、アスキー編集部員が“買い”だと思ったお買い得商品をリストアップ！
Samsung T7 1TB 最大転送速度1,050MB/秒 PS4/PS5動作確認済み USB3.2 Gen2 外付けSSD (ポータブル) グレー MU-PC1T0T/EC 国内正規保証品（メーカー保証）
🌟1万7,980円が17%OFF👉1万4,980円
|Image from Amazon.co.jp
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【Amazon.co.jp限定】 SanDisk SSD 外付け 2TB USB3.2Gen2 読出最大1050MB/秒 防滴防塵 SDSSDE61-2T00-GH25 エクストリーム ポータブル V2 Win Mac PS4/5 エコパッケージ 5年保証
🌟3万2,354円が20%OFF👉2万6,020円
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【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 500GB 超小型 コンパクト ポータブル PS5/PS4対応(メーカー動作確認済) USB3.2Gen1 ブラック SSD-PUT500U3-B/N
🌟7,380円が15%OFF👉6,270円
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 500GB 超小型 コンパクト ポータブル PS5/PS4対応(メーカー動作確認済) USB3.2Gen1 ブラック SSD-PUT500U3-B/N
【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 1TB 極小 コンパクト ポータブル PS5 / PS4 対応 (メーカー動作確認済) USB3.2 Gen2 読込速度 600MB/s ブラック エコパッケージ SSD-PST1.0U3BA/N
🌟1万7,480円が17%OFF👉1万4,430円
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 1TB 極小 コンパクト ポータブル PS5 / PS4 対応 (メーカー動作確認済) USB3.2 Gen2 読込速度 600MB/s ブラック エコパッケージ SSD-PST1.0U3BA/N
セールの利用方法、お得な攻略法はこちら！
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