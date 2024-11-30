【セール価格記載】今買うべきお得な「PC内蔵SSD」はこれだ！
2024年11月30日 08時00分更新
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（記載価格は記事作成時の価格です）
12月6日（金）23:59まで開催中の「Amazon ブラックフライデー」。膨大なセール商品の中から、アスキー編集部員が“買い”だと思ったお買い得商品をリストアップ！
Crucial(クルーシャル) P3plus 2TB 3D NAND NVMe4.0 PCIe M.2 SSD 最大5000MB/秒 CT2000P3PSSSD8JP メーカー5年保証 国内正規代理店品
🌟2万9,644円が44%OFF👉1万6,663円
|Image from Amazon.co.jp
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Crucial(クルーシャル) T700 4TB 3D NAND NVMe PCIe5.0 M.2 SSD ヒートシンクモデル 最大12,400MB/秒 CT4000T700SSD5JP 国内正規保証品
🌟10万5,131円が27%OFF👉7万6,723円
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Samsung 990 PRO 2TB PCIe Gen 4.0 x4 (最大転送速度 7,450MB/秒) NVMe M.2 (2280) 内蔵 SSD MZ-V9P2T0B-IT/EC 国内正規保証品
🌟2万5,990円が15%OFF👉2万1,980円
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Western Digital ウエスタンデジタル WD BLACK M.2 SSD 内蔵 2TB NVMe PCIe Gen4 x4 (読取り最大 7300MB/s 書込み最大 6600MB/s) ゲーミング PC WDS200T2X0E-EC SN850X 【国内正規取扱代理店】
🌟2万8,380円が16%OFF👉2万3,814円
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|Western Digital ウエスタンデジタル WD BLACK M.2 SSD 内蔵 2TB NVMe PCIe Gen4 x4 (読取り最大 7300MB/s 書込み最大 6600MB/s) ゲーミング PC WDS200T2X0E-EC SN850X 【国内正規取扱代理店】
シリコンパワー SSD 256GB 3D NAND採用 SATA3 6Gb/s 2.5インチ 7mm PS4動作確認済 3年保証 A55シリーズ SP256GBSS3A55S25
🌟4,980円が46%OFF👉2,690円
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|シリコンパワー SSD 256GB 3D NAND採用 SATA3 6Gb/s 2.5インチ 7mm PS4動作確認済 3年保証 A55シリーズ SP256GBSS3A55S25
セールの利用方法、お得な攻略法はこちら！
Amazonブラックフライデー、2024年も徹底攻略！ おトクなチャンスに向けて、120%楽しめる攻略法を徹底解説。チェックしておきたい目玉商品も紹介しますよ。
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