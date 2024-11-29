【セール価格記載】今買うべきお得な「ロボット掃除機」はこれだ！
2024年11月29日 22時50分更新
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（記載価格は記事作成時の価格です）
12月6日（金）23:59まで開催中の「Amazon ブラックフライデー」。膨大なセール商品の中から、アスキー編集部員が“買い”だと思ったお買い得商品をリストアップ！
アイロボット(IRobot)ルンバ j7+ ロボット掃除機 カーペット用 アイロボット障害物を回避 物体認識 自動ゴミ収集 wifi対応 マッピング 自動充電・運転再開 吸引力 J755860 Alexa対応
🌟9万円が28%OFF👉6万4,800円
|Image from Amazon.co.jp
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ルンバ コンボ j5 ロボット掃除機 アイロボット(iRobot) 掃除機掛けと水拭き掃除が一度で完了 水拭き 両用 マッピング 薄型&静音設計 強力吸引 自動充電 Wi-Fi接続 Alexa対応 カーペット 畳 j517860 【充電が全自動】
🌟8万9,800円が56%OFF👉3万9,800円
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【超小型・90日間自動ゴミ収集】 SwitchBot ロボット掃除機 K10+ 高精度マッピング - 2500pa強力吸引 水拭き 禁止エリア 静音設計 遠隔操作 自動充電 落下防止 2.4GWi-Fi対応 スイッチボット Alexa Google Home IFTTT Siriに対応
🌟5万9,799円が33%OFF👉3万9,800円
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【セット販売】 【超小型】 SwitchBot ロボット掃除機 K10+ / 1年分アクセサリーセット 高精度マッピング - 2500pa強力吸引 水拭き 90日間自動ゴミ収集 禁止エリア 静音設計 遠隔操作 自動充電 落下防止 2.4GWi-Fi対応 スイッチボット Alexa Google Home IFTTT Siriに対応
🌟6万8,880円が20%OFF👉5万4,780円
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【全自動給排水】 SwitchBot ロボット掃除機 S10 走行中のモップ洗浄 - 水道直結 水交換不要 90日間自動ゴミ収集 水拭き 6500Pa強力吸引 モップ乾燥 AI障害物回避 レーダーナビゲーション 禁止エリア 落下防止 スイッチボット Alexa 音声対応
🌟11万9,820円が33%OFF👉7万9,800円
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|【全自動給排水】 SwitchBot ロボット掃除機 S10 走行中のモップ洗浄 - 水道直結 水交換不要 90日間自動ゴミ収集 水拭き 6500Pa強力吸引 モップ乾燥 AI障害物回避 レーダーナビゲーション 禁止エリア 落下防止 スイッチボット Alexa 音声対応
超小型 SwitchBot ロボット掃除機 K10+Pro 高精度マッピング - 3000pa強力吸引 水拭き 使い捨て掃除シート30枚付き 禁止エリア 静音設計 遠隔操作 自動充電 落下防止 2.4GWi-Fi対応 スイッチボット Alexa Google Home IFTTT Siriに対応
🌟6万9,799円が20%OFF👉5万5,840円
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|超小型 SwitchBot ロボット掃除機 K10+Pro 高精度マッピング - 3000pa強力吸引 水拭き 使い捨て掃除シート30枚付き 禁止エリア 静音設計 遠隔操作 自動充電 落下防止 2.4GWi-Fi対応 スイッチボット Alexa Google Home IFTTT Siriに対応
SwitchBot ロボット掃除機 2700pa強力吸引 水拭き対応 禁止エリア マッピング 静音設計 レーザー搭載 S1
🌟2万4,800円が19%OFF👉1万9,980円
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|SwitchBot ロボット掃除機 2700pa強力吸引 水拭き対応 禁止エリア マッピング 静音設計 レーザー搭載 S1
【温水での自動モップ洗浄】Dreame (ドリーミー) L10s Pro Ultra Heat ロボット掃除機 4way全自動ベースステーション付き モップエクステンド 7000Pa強力吸引 AI 3Dイメージング障害物回避システム 双方向通話見守りカメラ 銀イオン除菌 汚れ検出技術搭載 3Dマップ
🌟19万9,800円が55%OFF👉8万9,800円
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|【温水での自動モップ洗浄】Dreame (ドリーミー) L10s Pro Ultra Heat ロボット掃除機 4way全自動ベースステーション付き モップエクステンド 7000Pa強力吸引 AI 3Dイメージング障害物回避システム 双方向通話見守りカメラ 銀イオン除菌 汚れ検出技術搭載 3Dマップ
SwitchBot ロボット掃除機 自動ゴミ収集 2700pa強力吸引 水拭き対応 - 禁止エリア マッピング 静音設計 レーザー搭載 ゴミ収集ベースコンパクトタイプ S1 Plus (W)
🌟6万4,800円が28%OFF👉4万6,800円
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|SwitchBot ロボット掃除機 自動ゴミ収集 2700pa強力吸引 水拭き対応 - 禁止エリア マッピング 静音設計 レーザー搭載 ゴミ収集ベースコンパクトタイプ S1 Plus (W)
セールの利用方法、お得な攻略法はこちら！
Amazonブラックフライデー、2024年も徹底攻略！ おトクなチャンスに向けて、120%楽しめる攻略法を徹底解説。チェックしておきたい目玉商品も紹介しますよ。
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