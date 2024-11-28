2024年11月27日から始まった「Amazon ブラックフライデー」の先行セール。ここでは、ゲーミングモニター（ディスプレー）のおすすめラインアップを紹介していこう。

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1段上のゲーム体験を！

ゲーミングモニターで見るべきポイントは多いが、そのなかでも「インチ（サイズ）」「Hz（リフレッシュレート）」「ms（応答速度）」はチェックしておきたい。ここでは、サイズは24～27インチ、リフレッシュレートは144Hz以上、応答速度は1ms以下という目安で選別している。

●BenQ MOBIUZ EX2710U 9万6800円（29％オフ）

●Acer Nitro 3万2280円（28％オフ）

●Pixio PX27U Wave 6万4900円（13％オフ）

●KOORUI 湾曲モニター 2万2779円（18％オフ）

●Dell AW2523HF 4万8800円（18％オフ）

【おまけ】モバイルモニター

メイン使いには向かないが、サブ用におすすめなモバイルモニター。狭い机でも使えるので、1台あるとゲームをしながらPCで調べものをしたりメモを書いたりできて非常に便利！

●cocopar モバイルモニター 1万1969円（30％オフ）