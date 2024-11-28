ベンキューの4Kモニターが10万切りの特価！
Amazonブラックフライデー、ゲーミングモニターのオススメまとめ
2024年11月27日から始まった「Amazon ブラックフライデー」の先行セール。ここでは、ゲーミングモニター（ディスプレー）のおすすめラインアップを紹介していこう。
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1段上のゲーム体験を！
ゲーミングモニターで見るべきポイントは多いが、そのなかでも「インチ（サイズ）」「Hz（リフレッシュレート）」「ms（応答速度）」はチェックしておきたい。ここでは、サイズは24～27インチ、リフレッシュレートは144Hz以上、応答速度は1ms以下という目安で選別している。
●BenQ MOBIUZ EX2710U 9万6800円（29％オフ）
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|ベンキュージャパン BenQ MOBIUZ EX2710U ゲーミングモニター(27インチ/4K/IPS/144Hz/PS5対応/2.1chスピーカー/マイク搭載/FreeSync Premium Pro/輝度自動調整/高さ調整)
●Acer Nitro 3万2280円（28％オフ）
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|日本エイサー 【Amazon.co.jp限定】Acer Nitro ゲーミングモニター 27インチ IPS 非光沢 WQHD 144Hz 180Hz 0.5ms HDMI 2.0 VESAマウント対応 スピーカー内蔵 ヘッドホン端子 ピボット機能 高さ調整 XV271UM3bmiiprx
●Pixio PX27U Wave 6万4900円（13％オフ）
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|Pixio PX27U Wave White ゲーミングモニター 27インチ 160Hz 4K Fast IPS ホワイト 白 スピーカー内蔵 2年保証 30日間返品保証 PX27UWAVEW
●KOORUI 湾曲モニター 2万2779円（18％オフ）
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|KOORUI ゲーミングモニター WQHD モニター 27インチ 湾曲モニター 180Hz 1ms(GTG) ディスプレイ 1500R pcモニター ゲームモニター 1ms Adaptive Sync HDR 傾き調節 HDMIX2 DPX1 VESA スピーカー非搭載27E6QCA
●Dell AW2523HF 4万8800円（18％オフ）
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|Dell AW2523HF 24.5インチ Alienware ゲーミングモニター(3年間無輝点交換保証/FHD/Fast IPS,非光沢/DP,HDMI/sRGB 99%/縦横回転,高さ調整/0.5ms/360Hz/AMD FreeSync ™Premium)
【おまけ】モバイルモニター
メイン使いには向かないが、サブ用におすすめなモバイルモニター。狭い机でも使えるので、1台あるとゲームをしながらPCで調べものをしたりメモを書いたりできて非常に便利！
●cocopar モバイルモニター 1万1969円（30％オフ）
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|モバイルモニター モバイルディスプレイゲームモニター cocopar15.6インチ スイッチ用モニター 非光沢IPS液晶パネル 薄い 軽量 1920x1080FHD HDRモード/FreeSync対応/ブルーカット機能 USB Type-C/HDMI/スピーカー内蔵/カバー付PS4/PS5/XBOX/Switch/PC/Macなど対応 在宅ワーク リモートワーク zs-156
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