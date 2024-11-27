Amazonブラックフライデー 人気スマホ用コントローラー「Backbone One」が最大50％オフ

Backbone Labsは「Amazon ブラックフライデー」にて、スマートフォン向けコントローラー「Backbone One（バックボーン ワン）」が最大50％オフになるセールを実施中だ。期間は2024年12月8日23時59分までとなる。

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スマートフォンをゲーム機に！

Xbox／PlayStation／PCからのリモートプレイも快適に

「Backbone One」はスマートフォンを装着してゲームを快適に遊ぶためのデバイス。クラウドゲーミングサービスやリモートプレイを通じて、本格的なゲームを楽しもう。今なら第2世代が25％オフの1万4850円、第1世代は50％オフの9900円で購入できる！

Backbone One（第2世代）- PlayStation® 版

Backbone One(第２世代) – スタンダード版

Backbone One（第1世代）- PlayStation® 版

Backbone One（第1世代）– スタンダード版