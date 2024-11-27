Backbone Labsは「Amazon ブラックフライデー」にて、スマートフォン向けコントローラー「Backbone One（バックボーン ワン）」が最大50％オフになるセールを実施中だ。期間は2024年12月8日23時59分までとなる。
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
スマートフォンをゲーム機に！
Xbox／PlayStation／PCからのリモートプレイも快適に
「Backbone One」はスマートフォンを装着してゲームを快適に遊ぶためのデバイス。クラウドゲーミングサービスやリモートプレイを通じて、本格的なゲームを楽しもう。今なら第2世代が25％オフの1万4850円、第1世代は50％オフの9900円で購入できる！
Backbone One（第2世代）- PlayStation® 版
|Image from Amazon.co.jp
|【最新版】BACKBONE One バックボーン ワン PlayStaionデザイン ( USB-C ) 【 PlayStation 公式ライセンス商品】 | Android ・ iPhone15、16 | スマートフォン向け ゲーム コントローラー | PS リモートプレイ プレイステーション | 原神 ZZZ バイオハザード ロマサガ サイレントヒル デススト
|Image from Amazon.co.jp
|【最新版】BACKBONE One バックボーン ワン PlayStaionデザイン ( Lightning ) 【 PlayStation 公式ライセンス商品】 | iPhone | スマートフォン向け ゲーム コントローラー | PS リモートプレイ プレイステーション | 原神 ZZZ バイオハザード ロマサガ モンハン サイレントヒル デススト
Backbone One(第２世代) – スタンダード版
|Image from Amazon.co.jp
|【最新版】BACKBONE One バックボーン ワン ( USB-C ) | Android ・ iPhone15、16 | スマートフォン向け ゲーム コントローラー | Xbox PlayStation リモートプレイ対応 プレイステーション PS5 | 原神 ZZZ バイオハザード ロマサガ モンハン サイレントヒル デススト
|Image from Amazon.co.jp
|【最新版】BACKBONE One バックボーン ワン ( Lightning ) | iPhone | スマートフォン向け ゲーム コントローラー | Xbox PlayStation リモートプレイ対応 プレイステーション PS5 | 原神 ZZZ バイオハザード ロマサガ モンハン サイレントヒル デススト
Backbone One（第1世代）- PlayStation® 版
|Image from Amazon.co.jp
|BACKBONE One モバイルゲームコントローラー for iPhone（Lightning）- PlayStationエディション - 第1世代 - あなたの電話をゲームコンソールに変える - Xbox、PlayStation、PC、およびアプリゲームをプレイ（Apple Arcade 3ヶ月間付き）
Backbone One（第1世代）– スタンダード版
|Image from Amazon.co.jp
|BACKBONE One バックボーン ワン 第1世代 (USB-C) | Android ・ iPhone15、16 | スマートフォン向け ゲーム コントローラー | Xbox PlayStation リモートプレイ対応 プレイステーション PS5 | 原神 ZZZ バイオハザード ロマサガ モンハン サイレントヒル
|Image from Amazon.co.jp
|BACKBONE One バックボーン ワン 第1世代 ( Lightning ) | iPhone | スマートフォン向け ゲーム コントローラー | Xbox PlayStation リモートプレイ対応 プレイステーション PS5 | 原神 ZZZ バイオハザード ロマサガ モンハン サイレントヒル デススト
ASCII.jpの最新情報を購読しよう
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります