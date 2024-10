横浜マラソン2024でハーゲンダッツの甘いご褒美をゲット！「Sports with Häagen-Dazs」開催

10月27日、パシフィコ横浜 臨港パークで行われる「横浜マラソン2024」に、ハーゲンダッツ ジャパンがオフィシャルパートナーとして初めて協賛する。ブランドはランナーたちに、運動後の特別なご褒美としてミニカップ『バニラ』を無料提供するという。

ハーゲンダッツ ジャパンは、スポーツシーンでアイスクリームを楽しむという新しい提案を行っており、2022年から『SPORTS with Häagen-Dazs』という活動を開始している。今回の「Sports with Häagen-Dazs in 横浜マラソン2024」は、スポーツを通じた健康増進やコミュニティの賑わい作りに貢献する意図で行われる。

イベント当日は、マダガスカル産バニラの甘い香りと濃厚な味わいで知られるミニカップ『バニラ』と、イベント限定のオリジナルステッカーが21,000名に無料で配布される予定だ。

このイベントは、天候によって中止の可能性もあるが、特別な事情を除き、雨天決行としている。参加は無料で、誰でも参加可能だ。ただし、予定個数に達し次第、配布は終了する。