【大手町・イベント】「OTEMACHI BIG HAND FES」がフードも癒やしもあってランチタイムにぴったり過ぎる

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

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「OTEMACHI BIG HAND FES」キービジュアル

　10月31日（木）まで、大手町プレイスでイベント「OTEMACHI BIG HAND FES」が開催中です。大手町の「手」にちなんで、「移動式図書館」「指圧マッサージ」「おむすび無料配布」「手描き似顔絵」などが無料で体験できます。

　また、期間中は日替わりでキッチンカーが出店し、コーヒーやスイーツなどを販売。ランチがてら立ち寄ったら、いい気分転換になりそうです。私は指圧マッサージの日を狙いたい！

さまざまな「手」にちなんだイベント

　10月31日（木）までの期間中、大手町プレイスでは「OTEMACHI BIG HAND FES」を開催しています。イベントでは大手町の「手」にちなんだ4種類の無料体験を2回ずつ、計8回実施。「移動式図書館」「指圧マッサージ」「おむすび無料配布」「手描き似顔絵」などを体験することができます。

「OTEMACHI BIG HAND FES」イメージ
「OTEMACHI BIG HAND FES」の移動式図書館

移動式図書館：BOOK TRUCK

「OTEMACHI BIG HAND FES」のおむすび無料配布

おむすび無料配布

　また、期間中は日替わりでキッチンカーが出店し、コーヒーやスイーツなどのランチタイムに適したメニューを販売します。キッチンカーでは、「ノムノムコーヒーアンドバレル」「Chameleon Babies」「Coffee Tino」「en.」「ねこもち」「Overview Coffee」「ta.co.chu」「ヴァイスヴァーサキッチン」など、多彩な出店者が日替わりで登場。

「OTEMACHI BIG HAND FES」のキッチンカーねこもち

ねこもち

「OTEMACHI BIG HAND FES」のキッチンカーta.co.chu

ta.co.chu

無料体験スケジュール
■移動式図書館：BOOK TRUCK＜10月1日（火）・15日（火）＞
■指圧マッサージ：カラダファクトリー（3日）、モビリティケア®サロン（21日）＜10月3日（木）・21日（月）＞
■おむすび無料配布：笑むすび＜10月8日（火）・22日（火）＞
■手描き似顔絵：カリカチュア・ジャパン＜10月10日（木）・24日（木）＞

キッチンカー出店スケジュール
■ノムノムコーヒーアンドバレル＜10月1日（火）・8日（火）・29日（火）＞
■Chameleon Babies＜10月2日（水）・9日（水）・25日（金）＞
■Coffee Tino＜10月3日（木）・10日（木）・24日（木）・31日（木）＞
■en.＜10月4日（金）・11日（金）＞
■ねこもち＜10月7日（月）・21日（月）・28日（月）＞
■Overview Coffee＜10月15日（火）・17日（木）・18日（金）＞
■ta.co.chu＜10月16日（水）・22日（火）・23日（水）＞
■ヴァイスヴァーサキッチン＜10月30日（水）＞

OTEMACHI BIG HAND FES
日時：10月1日（火）〜10月31日（木）　11:00～15:00
※小雨決行/雨天時はグリーンプロムナード横1F館内にて実施
会場：大手町プレイス　1階グリーンプロムナード（東京都千代田区大手町二丁目3番1号から2号）
入場料：無料（事前申し込み不要）

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

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