【大手町・イベント】「OTEMACHI BIG HAND FES」がフードも癒やしもあってランチタイムにぴったり過ぎる
10月31日（木）まで、大手町プレイスでイベント「OTEMACHI BIG HAND FES」が開催中です。大手町の「手」にちなんで、「移動式図書館」「指圧マッサージ」「おむすび無料配布」「手描き似顔絵」などが無料で体験できます。
また、期間中は日替わりでキッチンカーが出店し、コーヒーやスイーツなどを販売。ランチがてら立ち寄ったら、いい気分転換になりそうです。私は指圧マッサージの日を狙いたい！
さまざまな「手」にちなんだイベント
10月31日（木）までの期間中、大手町プレイスでは「OTEMACHI BIG HAND FES」を開催しています。イベントでは大手町の「手」にちなんだ4種類の無料体験を2回ずつ、計8回実施。「移動式図書館」「指圧マッサージ」「おむすび無料配布」「手描き似顔絵」などを体験することができます。
また、期間中は日替わりでキッチンカーが出店し、コーヒーやスイーツなどのランチタイムに適したメニューを販売します。キッチンカーでは、「ノムノムコーヒーアンドバレル」「Chameleon Babies」「Coffee Tino」「en.」「ねこもち」「Overview Coffee」「ta.co.chu」「ヴァイスヴァーサキッチン」など、多彩な出店者が日替わりで登場。
無料体験スケジュール
■移動式図書館：BOOK TRUCK＜10月1日（火）・15日（火）＞
■指圧マッサージ：カラダファクトリー（3日）、モビリティケア®サロン（21日）＜10月3日（木）・21日（月）＞
■おむすび無料配布：笑むすび＜10月8日（火）・22日（火）＞
■手描き似顔絵：カリカチュア・ジャパン＜10月10日（木）・24日（木）＞
キッチンカー出店スケジュール
■ノムノムコーヒーアンドバレル＜10月1日（火）・8日（火）・29日（火）＞
■Chameleon Babies＜10月2日（水）・9日（水）・25日（金）＞
■Coffee Tino＜10月3日（木）・10日（木）・24日（木）・31日（木）＞
■en.＜10月4日（金）・11日（金）＞
■ねこもち＜10月7日（月）・21日（月）・28日（月）＞
■Overview Coffee＜10月15日（火）・17日（木）・18日（金）＞
■ta.co.chu＜10月16日（水）・22日（火）・23日（水）＞
■ヴァイスヴァーサキッチン＜10月30日（水）＞
OTEMACHI BIG HAND FES
日時：10月1日（火）〜10月31日（木） 11:00～15:00
※小雨決行/雨天時はグリーンプロムナード横1F館内にて実施
会場：大手町プレイス 1階グリーンプロムナード（東京都千代田区大手町二丁目3番1号から2号）
入場料：無料（事前申し込み不要）