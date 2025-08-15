このページの本文へ

iPhone 16徹底特集　最新チップA18搭載でAI対応！ Apple Watch／AirPodsも 第82回

iOS 18.6.1配信開始　米国内でApple Watchの血中酸素レベル測定機能が復活

2025年08月15日 09時15分更新

文● オカモト／ASCII

　アップルは14日（現地時間）、iOSの最新バージョン「iOS 18.6.1」の配信を開始した。iPhone 16 Pro Maxでの容量は721.4MB。

Apple Watchの血中酸素レベルの測定機能については日本では関係ない

　アップデート内容については、米国でのApple Watchの血中酸素レベルの測定機能について紹介されている。アップルは医療機器メーカーのマシモとの間で訴訟を抱えており、米国内で販売しているApple Watchで同機能がオフになっていた。同じくアップデートされたwatchOS 11.6.1との組み合わせで復活するものと見られる。


