iPhone 16徹底特集 最新チップA18搭載でAI対応！ Apple Watch／AirPodsも 第82回
iOS 18.6.1配信開始 米国内でApple Watchの血中酸素レベル測定機能が復活
2025年08月15日 09時15分更新
アップルは14日（現地時間）、iOSの最新バージョン「iOS 18.6.1」の配信を開始した。iPhone 16 Pro Maxでの容量は721.4MB。
アップデート内容については、米国でのApple Watchの血中酸素レベルの測定機能について紹介されている。アップルは医療機器メーカーのマシモとの間で訴訟を抱えており、米国内で販売しているApple Watchで同機能がオフになっていた。同じくアップデートされたwatchOS 11.6.1との組み合わせで復活するものと見られる。
