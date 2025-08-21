iOS 18.6.2配信開始　悪意ある画像ファイルの処理での攻撃に対応、すべてのユーザーに推奨

アップルは20日（現地時間）、iOSの最新バージョン「iOS 18.6.2」の配信を開始した。iPhone 16 Pro Maxでの容量は738.2MB。iPadOS 18.6.2、macOS Sequoia 15.6.1も同時に配信が開始されている。

アップデート内容については、悪意ある画像ファイルの処理により、メモリ破損が発生する可能性に対処したとしており、すべてのユーザーに適用が推奨されるとのこと。