iPhone 16徹底特集　最新チップA18搭載でAI対応！ Apple Watch／AirPodsも 第83回

iOS 18.6.2配信開始　悪意ある画像ファイルの処理での攻撃に対応、すべてのユーザーに推奨

2025年08月21日 07時30分更新

文● オカモト／ASCII

　アップルは20日（現地時間）、iOSの最新バージョン「iOS 18.6.2」の配信を開始した。iPhone 16 Pro Maxでの容量は738.2MB。iPadOS 18.6.2、macOS Sequoia 15.6.1も同時に配信が開始されている。

iOS

すべてのユーザーに適用が推奨されるアップデートとのこと

　アップデート内容については、悪意ある画像ファイルの処理により、メモリ破損が発生する可能性に対処したとしており、すべてのユーザーに適用が推奨されるとのこと。

 

