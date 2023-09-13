iPhone 15／iPhone 15 Proと過去のほぼ全部のiPhoneを詳細表でスペック比較！

iPhone 15シリーズが発表！ ついにLightningに代わり、USB-Cが採用されたが、そのUSB-Cの速度やカメラなど、細かなスペックの違いはいろいろある。ここではiPhone 15の4モデルを始め、過去のほぼすべてのiPhoneとの違いを詳細なスペック表で比較した。

USB-Cは無印とProとで速度に違いあり

チタン合金の採用で大幅な軽量化がうれしい

まず最も注目を集めた、Lightning端子のUSB Type-Cへの移行については、ウワサどおりに4モデルすべてに採用された。ただし、速度には違いがあり、無印の15はUSB 2.0相当の480Mbps。Proの2モデルは10Gbps。後者については、A17 Proに高速USBインターフェースを内蔵したからと説明されている。なお、このUSB-CコネクタはDisplayPort出力もサポートしている。

画面サイズは、無印とProの双方に6.1型／6.7型の2サイズあるのは変わらない。そして無印15にもDynamic Islandが搭載。ただし、リフレッシュレート120HzのProMotionは今回も無印には無しだ。

注目はiPhone 15 Proにチタンのフレームが採用されたことによる、サイズの変化と軽量化。iPhone 15 Pro／iPhone 15 Pro Maxとも横幅は約1mm細くなり、重量は19gの減少。特にiPhone 15 Proは70mm強で、重量は約187gに。この差は実際に手に取ると、確実にメリットがあるはずでその点でも期待が持てる。

カメラはPro Maxのみ5倍望遠 無印15も強化された

ネットワーク面ではミリ波対応は今回もなし

カメラについては、iPhone 15 ProとiPhone 15 Pro Maxにも差がついており、後者のみ望遠レンズは光学5倍に（前者は光学3倍）。また、無印15については、メインのカメラが4800万画素に。センサーサイズも無印14から大きくなっていると考えられ、センサーの中央部を切り出すことで画質低下がない、2倍望遠の撮影機能が追加された。2倍での望遠撮影は、食事や（近寄ると逃げられる）動物の撮影など利用機会が多いため、実利用でのメリットは大きい。望遠レンズにこだわらなければ、魅力的なピンクを含む、5色のカラバリから選べるiPhone 15は、これまで以上に有力な選択肢になりうる。

ネットワーク面では、今回も日本向けモデルでミリ波のサポートはなし。SIMスロットもnanoSIM＋eSIM、もしくはeSIM×2のデュアルと従来同様（米国版のようなeSIMオンリーはなし）。

バッテリーについては、今回は発表会でも特に触れられなかった。公式スペックでの動作時間もiPhone 14からの変更はない。なお、ワイヤレス充電については将来のQi2規格の充電器にも対応するとされている。

iPhone 15 iPhone 15

Plus iPhone 15

Pro iPhone 15

Pro Max 容量 128/256/512GB 128/256/512GB

1TB 256/512GB

1TB ディスプレー 6.1型有機EL 6.7型有機EL 6.1型有機EL

120Hz対応

常時表示 6.7型有機EL

120Hz対応

常時表示 画面解像度 2556×1179

ドット 2796×1290

ドット 2556×1179

ドット 2796×1290

ドット 画素密度 460ppi 460ppi 460ppi 460ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 最大輝度 1000ニト（標準）

1600ニト（HDR）

2000ニト（屋外） 1000ニト（標準）

1600ニト（HDR）

2000ニト（屋外） サイズ 71.6×147.6

×7.8mm 77.8×160.9

×7.8mm 70.6×146.6

×8.25mm 76.7×159.9

×8.25mm 重量 171g 201g 187g 221g CPU A16 Bionic A17 Pro カメラ 48メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

／F値1.6、2.4 48メガ（広角）

＋12メガ

（超広角）

＋12メガ

（望遠3倍）

／F値1.78、2.2、2.8

＋LiDAR 48メガ（広角）

＋12メガ

（超広角）

＋12メガ

（望遠5倍）

／F値1.78、2.2、2.8

＋LiDAR インカメラ 12メガ／F値1.9 12メガ／F値1.9 動画撮影 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式、広角はセンサーシフト式も） ○（光学式：広角／望遠、

広角は第2世代センサーシフト式も） 生体認証 ○（顔） ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー 5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30

/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n77/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20

/21/25/26/28/29/30/32/66/71

/34/38/39/40/41/42/46/48/53 4G通信速度 ギガビット級

（4×4 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） Wi-Fi 6E（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP68） FeliCa ○ ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） コネクター USB-C（480Mbps） USB-C（10Gbps） 連続再生時間

（ビデオ

／ストリーミング

／音楽） 20時間

／16時間

／80時間 26時間

／20時間

／100時間 23時間

／20時間

／75時間 29時間

／25時間

／95時間 ワイヤレス充電 ○（MagSafe、Qi2） ○（MagSafe、Qi2） 急速充電 20W（30分で最大50％） 20W（30分で最大50％） カラバリ ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム

iPhone 14 iPhone 14

Plus iPhone 14

Pro iPhone 14

Pro Max 容量 128/256/512GB 128/256/512GB、1TB ディスプレー 6.1型有機EL 6.7型有機EL 6.1型有機EL

120Hz対応

常時表示 6.7型有機EL

120Hz対応

常時表示 画面解像度 2532×1170

ドット 2778×1284

ドット 2556×1179

ドット 2796×1290

ドット 画素密度 460ppi 458ppi 460ppi 460ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 最大輝度 800ニト（標準）

1200ニト（HDR） 1000ニト（標準）

1600ニト（HDR）

2000ニト（屋外） サイズ 71.5×146.7

×7.8mm 78.1×160.8

×7.8mm 71.5×147.5

×7.85mm 77.6×160.7

×7.85mm 重量 172g 203g 206g 240g CPU A15 Bionic（5コアGPU） A16 Bionic カメラ 12メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

／F値1.5、2.4 48メガ（広角）

＋12メガ（超広角、マクロ）

＋12メガ（望遠3倍）

／F値1.78、2.2、2.8

＋LiDAR インカメラ 12メガ／F値1.9 12メガ／F値1.9 動画撮影 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式、広角はセンサーシフト式も） ○（光学式：広角／望遠、

広角はセンサーシフト式も） 生体認証 ○（顔） ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー 5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30

/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n77/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13

/14/17/18/19/20/21/25/26/28

/29/30/32/66/71/34/38/39

/40/41/42/46/48/53 4G通信速度 ギガビット級

（4×4 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） Wi-Fi 6（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP68） FeliCa ○ ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） コネクター Lightning Lightning 連続再生時間

（ビデオ

／ストリーミング

／音楽） 20時間

／16時間

／80時間 26時間

／20時間

／100時間 23時間

／20時間

／75時間 29時間

／25時間

／95時間 ワイヤレス充電 ○（MagSafe、Qi） ○（MagSafe、Qi） 急速充電 20W（30分で最大50％） 20W（30分で最大50％） カラバリ ミッドナイト、パープル、スターライト、PRODUCT(RED)、ブルー スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル

iPhone 13

mini iPhone 13 iPhone 13

Pro iPhone 13

Pro Max 容量 128/256/512GB 128/256/512GB、1TB ディスプレー 5.4型有機EL 6.1型有機EL 6.1型有機EL

120Hz対応 6.7型有機EL

120Hz対応 画面解像度 2340×1080

ドット 2532×1170

ドット 2532×1170

ドット 2778×1284

ドット 画素密度 476ppi 460ppi 460ppi 458ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 最大輝度 800ニト（標準）

1200ニト（HDR） 1000ニト（標準）

1200ニト（HDR） サイズ 64.2×131.5

×7.65mm 71.5×146.7

×7.65mm 71.5×146.7

×7.65mm 78.1×160.8

×7.65mm 重量 140g 173g 203g 238g CPU A15 Bionic（4コアGPU） A15 Bionic（5コアGPU） カメラ 12メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

／F値1.6、2.4 12メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

＋12メガ（望遠3倍）

／F値1.5、1.8、2.8

＋LiDAR インカメラ 12メガ／F値2.2 12メガ／F値2.2 動画撮影 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式、広角はセンサーシフト式も） ○（光学式：広角／望遠、

広角はセンサーシフト式も） 生体認証 ○（顔） ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー 5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n29/n30

/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13

/14/17/18/19/20/21/25/26/28

/29/30/32/66/71/34/38/39

/40/41/42/46/48 4G通信速度 ギガビット級

（4×4 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） Wi-Fi 6（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP68） FeliCa ○ ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） コネクター Lightning Lightning 連続再生時間

（ビデオ

／ストリーミング

／音楽） 17時間

／13時間

／55時間 19時間

／15時間

／75時間 22時間

／20時間

／75時間 28時間

／25時間

／95時間 ワイヤレス充電 ○（MagSafe、Qi） ○（MagSafe、Qi） 急速充電 20W（30分で最大50％） 20W（30分で最大50％） カラバリ PRODUCT(RED)、スターライト、

ミッドナイト、ブルー、ピンク、グリーン グラファイト、ゴールド、

シルバー、シエラブルー、アルパイングリーン

iPhone 12

mini iPhone 12 iPhone 12

Pro iPhone 12

Pro Max 容量 64/128/256GB 128/256/512GB ディスプレー 5.4型有機EL 6.1型有機EL 6.1型有機EL 6.7型有機EL 画面解像度 2340×1080

ドット 2532×1170

ドット 2532×1170

ドット 2778×1284

ドット 画素密度 476ppi 460ppi 460ppi 458ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 最大輝度 625ニト（標準）

1200ニト（HDR） 800ニト（標準）

1200ニト（HDR） サイズ 64.2×131.5

×7.4mm 71.5×146.7

×7.4mm 71.5×146.7

×7.4mm 78.1×160.8

×7.4mm 重量 133g 162g 187g 226g CPU A14 Bionic A14 Bionic カメラ 12メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

／F値1.6、2.4 12メガ（広角）

＋12メガ

（超広角）

＋12メガ

（望遠2倍）

／F値1.6、

2.4、2.0

LiDAR 12メガ（広角）

＋12メガ

（超広角）

＋12メガ

（望遠2.5倍）

／F値1.6、

2.4、2.2

LiDAR インカメラ 12メガ／F値2.2 12メガ／F値2.2 動画撮影 4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/30fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式、広角） ○（光学式、広角／望遠、

Maxの広角のみセンサーシフト式） 生体認証 ○（顔） ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

サブブランド、SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

サブブランド、SIMフリー 5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28

/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13

/14/17/18/19/20/21/25/26/28

/29/30/32/66/71/34/38/39

/40/41/42/46/48 4G通信速度 ギガビット級

（4×4 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） VoLTE ○ ○ Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） Wi-Fi 6（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP68） 3D Touch × × FeliCa ○ ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM コネクター Lightning Lightning 連続再生時間

（ビデオ

／ストリーミング

／音楽） 15時間

／10時間

／50時間 17時間

／11時間

／65時間 17時間

／11時間

／65時間 20時間

／12時間

／80時間 ワイヤレス充電 ○（MagSafe、Qi） ○（MagSafe、Qi） カラバリ ブラック、ホワイト、

PRODUCT(RED)、グリーン、

ブルー、パープル シルバー、グラファイト、

ゴールド、パシフィックブルー

第1世代

iPhone SE 第2世代

iPhone SE 第3世代

iPhone SE 容量 16/32/64/128GB 64/128/256GB 64/128/256GB ディスプレー 4型液晶 4.7型液晶 4.7型液晶 画面解像度 1136×640

ドット 1334×750

ドット 1334×750

ドット 画素密度 326ppi 326ppi 326ppi コントラスト比 800:1 1400:1 1400:1 サイズ 58.6×123.8

×7.6mm 67.3×138.4

×7.3mm 67.3×138.4

×7.3mm 重量 113g 148g 144g CPU Apple A9 Apple A13 Apple A15 カメラ 12メガ（広角）

／F値2.2 12メガ（広角）

／F値1.8 12メガ（広角）

／F値1.8 インカメラ 1.2メガ

／F値2.4 7メガ

／F値2.2 7メガ

／F値2.2 動画撮影 4K/30fps

／フルHD/60fps

（アウト）、

HD（イン） 4K/60fps

／フルHD/240fps

（アウト）、

フルHD/30fps

（イン） 4K/60fps

／フルHD/240fps

（アウト）、

フルHD/30fps

（イン） 手ぶれ補正 ○ ○（光学式） ○（光学式） 生体認証 ○（指紋） ○（指紋） ○（指紋） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、

サブブランド、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、

サブブランド、

楽天、SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、

サブブランド、

楽天、SIMフリー 5G対応 ― ― サブ6（n1/n2

/n3/n5/n7

/n8/n12/n20

/n25/n28/n30

/n38/n40/n41

/n48/n66/n77

/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7

/8/12/17/18/19

/20/25/26/28

/38/39/40/41 1/2/3/4/5/7

/8/11/12/13/17

/18/19/20/21/25

/26/28/29/30/32

/66/34/38/39/40

/41/42/46/48 1/2/3/4/5/7

/8/11/12/13/17

/18/19/20/21/25

/26/28/30/32/66

/34/38/39/40

/41/42/46/48 最大通信速度 下り150Mbps ギガビット級

（2×2 MIMO） 2×2 MIMO VoLTE ○ ○ ○ Wi-Fi a/b/g/n/ac

（2.4／5GHz） Wi-Fi 6

（2×2 MIMO） Wi-Fi 6

（2×2 MIMO） 防水防塵 × ○（IP67） ○（IP67） 3D Touch × × × FeliCa × ○ ○ SIMサイズ nanoSIM nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM

(eSIM×2) コネクター Lightning Lightning Lightning 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 13時間

／50時間 13時間

／40時間 15時間

／50時間 ワイヤレス充電 × ○（Qi） ○（Qi） カラバリ シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド ブラック、

ホワイト、

PRODUCT RED、

ホワイト スターライト、

ミッドナイト、

PRODUCT RED

iPhone 11 iPhone 11

Pro iPhone 11

Pro Max 容量 64/128/256GB 64/256/512GB ディスプレー 6.1型液晶 5.8型有機EL 6.5型有機EL 画面解像度 1792×828

ドット 2436×1125

ドット 2688×1242

ドット 画素密度 326ppi 458ppi コントラスト比 1400:1 200万:1 サイズ 75.7×150.9

×8.3mm 71.4×144.0

×8.1mm 77.8×158.0

×8.1mm 重量 194g 188g 226g CPU Apple A13 Bionic カメラ 12メガ（広角）

＋12メガ

（超広角）

／F値1.8、2.4 12メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

＋12メガ（望遠2倍）

／F値1.8、2.4、2.0 インカメラ 12メガ／F値2.2 動画撮影 4K/60fps／フルHD/240fps（アウト）、

4K/60fps／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式、広角） ○（光学式、広角／望遠） 生体認証 ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、ソフトバンク、

サブブランド、SIMフリー 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13

/17/18/19/20/21/25/26/28

/29/30/32/66/34/38/39

/40/41/42/46/48 最大通信速度 ギガビット級

（2×2 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） VoLTE ○ Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） 3D Touch × FeliCa ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM コネクター Lightning 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 17時間

／65時間 18時間

／65時間 20時間

／80時間 ワイヤレス充電 ○（Qi） カラバリ ブラック、

グリーン、

イエロー、

パープル、

PRODUCT RED、

ホワイト ゴールド、スペースグレイ、

シルバー、ミッドナイトグリーン

iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR 容量 64/256/512GB 64/128/256GB ディスプレー 5.8型有機EL 6.5型有機EL 6.1型液晶 画面解像度 2436×1125

ドット 2688×1242

ドット 1792×828

ドット 画素密度 458ppi 326ppi コントラスト比 100万:1 1400:1 サイズ 70.9×143.6

×7.7mm 77.4×157.5

×7.7mm 75.7×150.9

×8.3mm 重量 177g 208g 194g CPU Apple A12 Bionic カメラ 12メガ×2（広角＋望遠2倍）

／F値1.8、2.4 12メガ

／F値1.8 インカメラ 7メガ／F値2.2 動画撮影 4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD/60fps（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式） 生体認証 ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリー 4G対応周波数

（ドコモ） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／800MHz（19）

／1.5GHz（21）／700MHz（28）／3.5GHz（42） 4G対応周波数

（au） 2.1GHz（1）／1.5GHz（11）／800MHz（18）

／700MHz（28）／WiMAX 2+（41）／3.5GHz（42） 4G対応周波数

（SB） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／900MHz（8）

／700MHz（28）／AXGP（41）／3.5GHz（42） 最大通信速度 ギガビット級（4×4 MIMO） VoLTE ○ Wi-Fi a/b/g/n/ac MIMO対応（2.4／5GHz） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP67） 3D Touch ○ × FeliCa ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM コネクター Lightning 通話時間 20時間 25時間 25時間 ネット利用時間 12時間 13時間 15時間 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 14時間

／60時間 15時間

／65時間 16時間

／65時間 ワイヤレス充電 ○（Qi） カラバリ ゴールド、スペースグレイ、シルバー イエロー、ホワイト、コーラル、ブラック、ブルー、PRODUCT RED

iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus 容量 64/256GB ディスプレー 5.8型有機EL 4.7型液晶 5.5型液晶 画面解像度 2436×1125

ドット 1334×750

ドット 1920×1080

ドット 画素密度 458ppi 326ppi 401ppi コントラスト比 100万:1 1400:1 1300:1 サイズ 70.9×143.6

×7.7mm 67.3×138.4

×7.3mm 78.1×158.4

×7.5mm 重量 174g 148g 202g CPU Apple A11 Bionic カメラ 12メガ×2

(広角＋望遠2倍)

／F値1.8、2.4 12メガ

／F値1.8 12メガ×2

(広角＋望遠2倍)

／F値1.8、2.8 インカメラ 7メガ／F値2.2 動画撮影 4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式） 生体認証 ○（顔） ○（指紋） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、サブブランド、

SIMフリー 4G対応周波数

（ドコモ） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／800MHz（19）

／1.5GHz（21）／700MHz（28）／3.5GHz（42） 4G対応周波数

（au） 2.1GHz（1）／1.5GHz（11）／800MHz（18）

／700MHz（28）／WiMAX 2+（41）／3.5GHz（42） 4G対応周波数

（SB） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／900MHz（8）

／700MHz（28）／AXGP（41）／3.5GHz（42） 最大通信速度 下り800Mbps VoLTE ○ Wi-Fi a/b/g/n/ac MIMO対応（2.4／5GHz） 防水防塵 ○ 3D Touch ○ FeliCa ○ SIMサイズ nanoSIM コネクター Lightning 通話時間 21時間 14時間 21時間 ネット利用時間 12時間 12時間 13時間 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 13時間

／60時間 13時間

／40時間 14時間

／60時間 ワイヤレス充電 ○（Qi） カラバリ スペースグレイ、シルバー ゴールド、シルバー、スペースグレイ、PRODUCT RED

iPhone 7 iPhone 7

Plus iPhone 6s iPhone 6s

Plus 容量 32/128/256GB 16/64/128GB ディスプレー 4.7型液晶 5.5型液晶 4.7型液晶 5.5型液晶 画面解像度 1334×750

ドット 1920×1080

ドット 1334×750

ドット 1920×1080

ドット 画素密度 326ppi 401ppi 326ppi 401ppi コントラスト比 1400:1 1300:1 1400:1 1300:1 サイズ 67.1×138.3

×7.1mm 77.9×158.2

×7.3mm 67.1×138.3

×7.1mm 77.9×158.2

×7.3mm 重量 138g 188g 143g 192g CPU Apple A10 Fusion Apple A9 カメラ 12メガ

／F値1.8 12メガ×2

(広角＋望遠2倍)

／F値1.8、2.8 12メガ／F値2.2 インカメラ 7メガ／F値2.2 5メガ／F値2.2 動画撮影 4K/30fps、HD（イン） 4K/30fps、HD（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式） ○ ○（光学式） 生体認証 ○（指紋） ○（指紋） 販売キャリア ドコモ、au、ソフトバンク、

サブブランド、SIMフリー ドコモ、au、ソフトバンク、

サブブランド、SIMフリー 4G対応周波数

（ドコモ） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

／1.5GHz（21）／800MHz（19） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

／800MHz（19） 4G対応周波数

（au） 2.1GHz（1）／1.5GHz（11）

／800MHz（18）

／WiMAX 2+（41） 2.1GHz（1）／800MHz（18）

／WiMAX 2+（41） 4G対応周波数

（SB） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

900MHz（8）／AXGP（41） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

900MHz（8）／AXGP（41） 最大通信速度 下り450Mbps 下り300Mbps VoLTE ○ ○ Wi-Fi a/b/g/n/ac MIMO対応

（2.4／5GHz） a/b/g/n/ac MIMO対応

（2.4／5GHz） 防水防塵 ○ × 3D Touch ○ ○ FeliCa ○ × SIMサイズ nanoSIM nanoSIM コネクター Lightning Lightning 通話時間（3G） 14時間 21時間 14時間 24時間 連続待受時間 10日 16日 10日 16日 ネット利用時間

（3G／LTE） 12時間

／12時間 13時間

／13時間 10時間

／10時間 12時間

／12時間 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 13時間

／40時間 14時間

／60時間 11時間

／50時間 14時間

／80時間 カラバリ ローズゴールド、

ゴールド、シルバー、

ブラック、ジェットブラック、

PRODUCT RED シルバー、ゴールド、

スペースグレイ、ローズゴールド

iPhone 6 iPhone 6

Plus iPhone 5s 容量 16/64/128GB 16/64/128GB ディスプレー 4.7型液晶 5.5型液晶 4型液晶 画面解像度 1334×750

ドット 1920×1080

ドット 1136×640

ドット 画素密度 326ppi 401ppi 326ppi コントラスト比 1400:1 1300:1 800:1 サイズ 67×138.1

×6.9mm 77.8×158.1

×7.1mm 58.6×123.8

×7.6mm 重量 129g 172g 112g CPU Apple A8、M8 A7、M7 カメラ 8メガ／F値2.2 8メガ

／F値2.2 インカメラ 1.2メガ／F値2.2 1.2メガ

／F値2.4 動画撮影 フルHD/60fps、

HD（イン） フルHD/30fps、

HD（イン） 手ぶれ補正 ○ ○（光学式） ○ 生体認証 ○（指紋） ○（指紋） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、

Y!mobile、

UQ mobile、

SIMフリー 4G対応周波数

（ドコモ） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

／800MHz（19） 2.1GHz（1）

／1.8GHz（3）

／800MHz（19） 4G対応周波数

（au） 2.1GHz（1）／800MHz（18）

／WiMAX 2+（41） 2.1GHz（1）

／800MHz（18） 4G対応周波数

（SB） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

900MHz（8）／AXGP（41） 2.1GHz（1）

／1.8GHz（3）

900MHz（8） 最大通信速度 下り150Mbps 下り100Mbps VoLTE ○ × Wi-Fi a/b/g/n/ac

（2.4／5GHz） a/b/g/n

（2.4／5GHz） 防水防塵 × × 3D Touch × × FeliCa × × SIMサイズ nanoSIM nanoSIM コネクター Lightning Lightning 通話時間（3G） 14時間 24時間 10時間 連続待受時間 10日 16日 10日 ネット利用時間

（3G／LTE） 10時間

／10時間 12時間

／12時間 8時間

／10時間 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 11時間

／50時間 14時間

／80時間 10時間

／40時間 カラバリ シルバー、ゴールド、スペースグレイ シルバー、ゴールド、スペースグレイ