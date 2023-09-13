USB-C搭載、Proはチタンで軽量化！ iPhone 15徹底大特集 第14回
iPhone 15／iPhone 15 Proと過去のほぼ全部のiPhoneを詳細表でスペック比較！
2023年09月13日 10時30分更新
iPhone 15シリーズが発表！ ついにLightningに代わり、USB-Cが採用されたが、そのUSB-Cの速度やカメラなど、細かなスペックの違いはいろいろある。ここではiPhone 15の4モデルを始め、過去のほぼすべてのiPhoneとの違いを詳細なスペック表で比較した。
USB-Cは無印とProとで速度に違いあり
チタン合金の採用で大幅な軽量化がうれしい
まず最も注目を集めた、Lightning端子のUSB Type-Cへの移行については、ウワサどおりに4モデルすべてに採用された。ただし、速度には違いがあり、無印の15はUSB 2.0相当の480Mbps。Proの2モデルは10Gbps。後者については、A17 Proに高速USBインターフェースを内蔵したからと説明されている。なお、このUSB-CコネクタはDisplayPort出力もサポートしている。
画面サイズは、無印とProの双方に6.1型／6.7型の2サイズあるのは変わらない。そして無印15にもDynamic Islandが搭載。ただし、リフレッシュレート120HzのProMotionは今回も無印には無しだ。
注目はiPhone 15 Proにチタンのフレームが採用されたことによる、サイズの変化と軽量化。iPhone 15 Pro／iPhone 15 Pro Maxとも横幅は約1mm細くなり、重量は19gの減少。特にiPhone 15 Proは70mm強で、重量は約187gに。この差は実際に手に取ると、確実にメリットがあるはずでその点でも期待が持てる。
カメラはPro Maxのみ5倍望遠 無印15も強化された
ネットワーク面ではミリ波対応は今回もなし
カメラについては、iPhone 15 ProとiPhone 15 Pro Maxにも差がついており、後者のみ望遠レンズは光学5倍に（前者は光学3倍）。また、無印15については、メインのカメラが4800万画素に。センサーサイズも無印14から大きくなっていると考えられ、センサーの中央部を切り出すことで画質低下がない、2倍望遠の撮影機能が追加された。2倍での望遠撮影は、食事や（近寄ると逃げられる）動物の撮影など利用機会が多いため、実利用でのメリットは大きい。望遠レンズにこだわらなければ、魅力的なピンクを含む、5色のカラバリから選べるiPhone 15は、これまで以上に有力な選択肢になりうる。
ネットワーク面では、今回も日本向けモデルでミリ波のサポートはなし。SIMスロットもnanoSIM＋eSIM、もしくはeSIM×2のデュアルと従来同様（米国版のようなeSIMオンリーはなし）。
バッテリーについては、今回は発表会でも特に触れられなかった。公式スペックでの動作時間もiPhone 14からの変更はない。なお、ワイヤレス充電については将来のQi2規格の充電器にも対応するとされている。
|iPhone 15
|iPhone 15
Plus
|iPhone 15
Pro
|iPhone 15
Pro Max
|容量
|128/256/512GB
|128/256/512GB
1TB
|256/512GB
1TB
|ディスプレー
|6.1型有機EL
|6.7型有機EL
|6.1型有機EL
120Hz対応
常時表示
|6.7型有機EL
120Hz対応
常時表示
|画面解像度
|2556×1179
ドット
|2796×1290
ドット
|2556×1179
ドット
|2796×1290
ドット
|画素密度
|460ppi
|460ppi
|460ppi
|460ppi
|コントラスト比
|200万:1
|200万:1
|最大輝度
|1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
2000ニト（屋外）
|1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
2000ニト（屋外）
|サイズ
|71.6×147.6
×7.8mm
|77.8×160.9
×7.8mm
|70.6×146.6
×8.25mm
|76.7×159.9
×8.25mm
|重量
|171g
|201g
|187g
|221g
|CPU
|A16 Bionic
|A17 Pro
|カメラ
|48メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.6、2.4
|48メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
＋12メガ
（望遠3倍）
／F値1.78、2.2、2.8
＋LiDAR
|48メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
＋12メガ
（望遠5倍）
／F値1.78、2.2、2.8
＋LiDAR
|インカメラ
|12メガ／F値1.9
|12メガ／F値1.9
|動画撮影
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式、広角はセンサーシフト式も）
|○（光学式：広角／望遠、
広角は第2世代センサーシフト式も）
|生体認証
|○（顔）
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|5G対応
|サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30
/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n77/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20
/21/25/26/28/29/30/32/66/71
/34/38/39/40/41/42/46/48/53
|4G通信速度
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 6E（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP68）
|FeliCa
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|コネクター
|USB-C（480Mbps）
|USB-C（10Gbps）
|連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）
|20時間
／16時間
／80時間
|26時間
／20時間
／100時間
|23時間
／20時間
／75時間
|29時間
／25時間
／95時間
|ワイヤレス充電
|○（MagSafe、Qi2）
|○（MagSafe、Qi2）
|急速充電
|20W（30分で最大50％）
|20W（30分で最大50％）
|カラバリ
|ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク
|ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム
|iPhone 14
|iPhone 14
Plus
|iPhone 14
Pro
|iPhone 14
Pro Max
|容量
|128/256/512GB
|128/256/512GB、1TB
|ディスプレー
|6.1型有機EL
|6.7型有機EL
|6.1型有機EL
120Hz対応
常時表示
|6.7型有機EL
120Hz対応
常時表示
|画面解像度
|2532×1170
ドット
|2778×1284
ドット
|2556×1179
ドット
|2796×1290
ドット
|画素密度
|460ppi
|458ppi
|460ppi
|460ppi
|コントラスト比
|200万:1
|200万:1
|最大輝度
|800ニト（標準）
1200ニト（HDR）
|1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
2000ニト（屋外）
|サイズ
|71.5×146.7
×7.8mm
|78.1×160.8
×7.8mm
|71.5×147.5
×7.85mm
|77.6×160.7
×7.85mm
|重量
|172g
|203g
|206g
|240g
|CPU
|A15 Bionic（5コアGPU）
|A16 Bionic
|カメラ
|12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.5、2.4
|48メガ（広角）
＋12メガ（超広角、マクロ）
＋12メガ（望遠3倍）
／F値1.78、2.2、2.8
＋LiDAR
|インカメラ
|12メガ／F値1.9
|12メガ／F値1.9
|動画撮影
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式、広角はセンサーシフト式も）
|○（光学式：広角／望遠、
広角はセンサーシフト式も）
|生体認証
|○（顔）
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|5G対応
|サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30
/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n77/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13
/14/17/18/19/20/21/25/26/28
/29/30/32/66/71/34/38/39
/40/41/42/46/48/53
|4G通信速度
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP68）
|FeliCa
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|コネクター
|Lightning
|Lightning
|連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）
|20時間
／16時間
／80時間
|26時間
／20時間
／100時間
|23時間
／20時間
／75時間
|29時間
／25時間
／95時間
|ワイヤレス充電
|○（MagSafe、Qi）
|○（MagSafe、Qi）
|急速充電
|20W（30分で最大50％）
|20W（30分で最大50％）
|カラバリ
|ミッドナイト、パープル、スターライト、PRODUCT(RED)、ブルー
|スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル
|iPhone 13
mini
|iPhone 13
|iPhone 13
Pro
|iPhone 13
Pro Max
|容量
|128/256/512GB
|128/256/512GB、1TB
|ディスプレー
|5.4型有機EL
|6.1型有機EL
|6.1型有機EL
120Hz対応
|6.7型有機EL
120Hz対応
|画面解像度
|2340×1080
ドット
|2532×1170
ドット
|2532×1170
ドット
|2778×1284
ドット
|画素密度
|476ppi
|460ppi
|460ppi
|458ppi
|コントラスト比
|200万:1
|200万:1
|最大輝度
|800ニト（標準）
1200ニト（HDR）
|1000ニト（標準）
1200ニト（HDR）
|サイズ
|64.2×131.5
×7.65mm
|71.5×146.7
×7.65mm
|71.5×146.7
×7.65mm
|78.1×160.8
×7.65mm
|重量
|140g
|173g
|203g
|238g
|CPU
|A15 Bionic（4コアGPU）
|A15 Bionic（5コアGPU）
|カメラ
|12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.6、2.4
|12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
＋12メガ（望遠3倍）
／F値1.5、1.8、2.8
＋LiDAR
|インカメラ
|12メガ／F値2.2
|12メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式、広角はセンサーシフト式も）
|○（光学式：広角／望遠、
広角はセンサーシフト式も）
|生体認証
|○（顔）
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|5G対応
|サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n29/n30
/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13
/14/17/18/19/20/21/25/26/28
/29/30/32/66/71/34/38/39
/40/41/42/46/48
|4G通信速度
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP68）
|FeliCa
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|コネクター
|Lightning
|Lightning
|連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）
|17時間
／13時間
／55時間
|19時間
／15時間
／75時間
|22時間
／20時間
／75時間
|28時間
／25時間
／95時間
|ワイヤレス充電
|○（MagSafe、Qi）
|○（MagSafe、Qi）
|急速充電
|20W（30分で最大50％）
|20W（30分で最大50％）
|カラバリ
|PRODUCT(RED)、スターライト、
ミッドナイト、ブルー、ピンク、グリーン
|グラファイト、ゴールド、
シルバー、シエラブルー、アルパイングリーン
|iPhone 12
mini
|iPhone 12
|iPhone 12
Pro
|iPhone 12
Pro Max
|容量
|64/128/256GB
|128/256/512GB
|ディスプレー
|5.4型有機EL
|6.1型有機EL
|6.1型有機EL
|6.7型有機EL
|画面解像度
|2340×1080
ドット
|2532×1170
ドット
|2532×1170
ドット
|2778×1284
ドット
|画素密度
|476ppi
|460ppi
|460ppi
|458ppi
|コントラスト比
|200万:1
|200万:1
|最大輝度
|625ニト（標準）
1200ニト（HDR）
|800ニト（標準）
1200ニト（HDR）
|サイズ
|64.2×131.5
×7.4mm
|71.5×146.7
×7.4mm
|71.5×146.7
×7.4mm
|78.1×160.8
×7.4mm
|重量
|133g
|162g
|187g
|226g
|CPU
|A14 Bionic
|A14 Bionic
|カメラ
|12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.6、2.4
|12メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
＋12メガ
（望遠2倍）
／F値1.6、
2.4、2.0
LiDAR
|12メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
＋12メガ
（望遠2.5倍）
／F値1.6、
2.4、2.2
LiDAR
|インカメラ
|12メガ／F値2.2
|12メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/30fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式、広角）
|○（光学式、広角／望遠、
Maxの広角のみセンサーシフト式）
|生体認証
|○（顔）
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
サブブランド、SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
サブブランド、SIMフリー
|5G対応
|サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28
/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13
/14/17/18/19/20/21/25/26/28
/29/30/32/66/71/34/38/39
/40/41/42/46/48
|4G通信速度
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|VoLTE
|○
|○
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP68）
|3D Touch
|×
|×
|FeliCa
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
|nanoSIM＋eSIM
|コネクター
|Lightning
|Lightning
|連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）
|15時間
／10時間
／50時間
|17時間
／11時間
／65時間
|17時間
／11時間
／65時間
|20時間
／12時間
／80時間
|ワイヤレス充電
|○（MagSafe、Qi）
|○（MagSafe、Qi）
|カラバリ
|ブラック、ホワイト、
PRODUCT(RED)、グリーン、
ブルー、パープル
|シルバー、グラファイト、
ゴールド、パシフィックブルー
|第1世代
iPhone SE
|第2世代
iPhone SE
|第3世代
iPhone SE
|容量
|16/32/64/128GB
|64/128/256GB
|64/128/256GB
|ディスプレー
|4型液晶
|4.7型液晶
|4.7型液晶
|画面解像度
|1136×640
ドット
|1334×750
ドット
|1334×750
ドット
|画素密度
|326ppi
|326ppi
|326ppi
|コントラスト比
|800:1
|1400:1
|1400:1
|サイズ
|58.6×123.8
×7.6mm
|67.3×138.4
×7.3mm
|67.3×138.4
×7.3mm
|重量
|113g
|148g
|144g
|CPU
|Apple A9
|Apple A13
|Apple A15
|カメラ
|12メガ（広角）
／F値2.2
|12メガ（広角）
／F値1.8
|12メガ（広角）
／F値1.8
|インカメラ
|1.2メガ
／F値2.4
|7メガ
／F値2.2
|7メガ
／F値2.2
|動画撮影
|4K/30fps
／フルHD/60fps
（アウト）、
HD（イン）
|4K/60fps
／フルHD/240fps
（アウト）、
フルHD/30fps
（イン）
|4K/60fps
／フルHD/240fps
（アウト）、
フルHD/30fps
（イン）
|手ぶれ補正
|○
|○（光学式）
|○（光学式）
|生体認証
|○（指紋）
|○（指紋）
|○（指紋）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
サブブランド、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
サブブランド、
楽天、SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
サブブランド、
楽天、SIMフリー
|5G対応
|―
|―
|サブ6（n1/n2
/n3/n5/n7
/n8/n12/n20
/n25/n28/n30
/n38/n40/n41
/n48/n66/n77
/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/18/19
/20/25/26/28
/38/39/40/41
|1/2/3/4/5/7
/8/11/12/13/17
/18/19/20/21/25
/26/28/29/30/32
/66/34/38/39/40
/41/42/46/48
|1/2/3/4/5/7
/8/11/12/13/17
/18/19/20/21/25
/26/28/30/32/66
/34/38/39/40
/41/42/46/48
|最大通信速度
|下り150Mbps
|ギガビット級
（2×2 MIMO）
|2×2 MIMO
|VoLTE
|○
|○
|○
|Wi-Fi
|a/b/g/n/ac
（2.4／5GHz）
|Wi-Fi 6
（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 6
（2×2 MIMO）
|防水防塵
|×
|○（IP67）
|○（IP67）
|3D Touch
|×
|×
|×
|FeliCa
|×
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM
|nanoSIM＋eSIM
|nanoSIM＋eSIM
(eSIM×2)
|コネクター
|Lightning
|Lightning
|Lightning
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|13時間
／50時間
|13時間
／40時間
|15時間
／50時間
|ワイヤレス充電
|×
|○（Qi）
|○（Qi）
|カラバリ
|シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド
|ブラック、
ホワイト、
PRODUCT RED、
ホワイト
|スターライト、
ミッドナイト、
PRODUCT RED
|iPhone 11
|iPhone 11
Pro
|iPhone 11
Pro Max
|容量
|64/128/256GB
|64/256/512GB
|ディスプレー
|6.1型液晶
|5.8型有機EL
|6.5型有機EL
|画面解像度
|1792×828
ドット
|2436×1125
ドット
|2688×1242
ドット
|画素密度
|326ppi
|458ppi
|コントラスト比
|1400:1
|200万:1
|サイズ
|75.7×150.9
×8.3mm
|71.4×144.0
×8.1mm
|77.8×158.0
×8.1mm
|重量
|194g
|188g
|226g
|CPU
|Apple A13 Bionic
|カメラ
|12メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
／F値1.8、2.4
|12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
＋12メガ（望遠2倍）
／F値1.8、2.4、2.0
|インカメラ
|12メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K/60fps／フルHD/240fps（アウト）、
4K/60fps／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式、広角）
|○（光学式、広角／望遠）
|生体認証
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、ソフトバンク、
サブブランド、SIMフリー
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13
/17/18/19/20/21/25/26/28
/29/30/32/66/34/38/39
/40/41/42/46/48
|最大通信速度
|ギガビット級
（2×2 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|VoLTE
|○
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|3D Touch
|×
|FeliCa
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
|コネクター
|Lightning
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|17時間
／65時間
|18時間
／65時間
|20時間
／80時間
|ワイヤレス充電
|○（Qi）
|カラバリ
|ブラック、
グリーン、
イエロー、
パープル、
PRODUCT RED、
ホワイト
|ゴールド、スペースグレイ、
シルバー、ミッドナイトグリーン
|iPhone XS
|iPhone XS Max
|iPhone XR
|容量
|64/256/512GB
|64/128/256GB
|ディスプレー
|5.8型有機EL
|6.5型有機EL
|6.1型液晶
|画面解像度
|2436×1125
ドット
|2688×1242
ドット
|1792×828
ドット
|画素密度
|458ppi
|326ppi
|コントラスト比
|100万:1
|1400:1
|サイズ
|70.9×143.6
×7.7mm
|77.4×157.5
×7.7mm
|75.7×150.9
×8.3mm
|重量
|177g
|208g
|194g
|CPU
|Apple A12 Bionic
|カメラ
|12メガ×2（広角＋望遠2倍）
／F値1.8、2.4
|12メガ
／F値1.8
|インカメラ
|7メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD/60fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式）
|生体認証
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリー
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／800MHz（19）
／1.5GHz（21）／700MHz（28）／3.5GHz（42）
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）／1.5GHz（11）／800MHz（18）
／700MHz（28）／WiMAX 2+（41）／3.5GHz（42）
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／900MHz（8）
／700MHz（28）／AXGP（41）／3.5GHz（42）
|最大通信速度
|ギガビット級（4×4 MIMO）
|VoLTE
|○
|Wi-Fi
|a/b/g/n/ac MIMO対応（2.4／5GHz）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP67）
|3D Touch
|○
|×
|FeliCa
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
|コネクター
|Lightning
|通話時間
|20時間
|25時間
|25時間
|ネット利用時間
|12時間
|13時間
|15時間
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|14時間
／60時間
|15時間
／65時間
|16時間
／65時間
|ワイヤレス充電
|○（Qi）
|カラバリ
|ゴールド、スペースグレイ、シルバー
|イエロー、ホワイト、コーラル、ブラック、ブルー、PRODUCT RED
|iPhone X
|iPhone 8
|iPhone 8 Plus
|容量
|64/256GB
|ディスプレー
|5.8型有機EL
|4.7型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|2436×1125
ドット
|1334×750
ドット
|1920×1080
ドット
|画素密度
|458ppi
|326ppi
|401ppi
|コントラスト比
|100万:1
|1400:1
|1300:1
|サイズ
|70.9×143.6
×7.7mm
|67.3×138.4
×7.3mm
|78.1×158.4
×7.5mm
|重量
|174g
|148g
|202g
|CPU
|Apple A11 Bionic
|カメラ
|12メガ×2
(広角＋望遠2倍)
／F値1.8、2.4
|12メガ
／F値1.8
|12メガ×2
(広角＋望遠2倍)
／F値1.8、2.8
|インカメラ
|7メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式）
|生体認証
|○（顔）
|○（指紋）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、サブブランド、
SIMフリー
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／800MHz（19）
／1.5GHz（21）／700MHz（28）／3.5GHz（42）
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）／1.5GHz（11）／800MHz（18）
／700MHz（28）／WiMAX 2+（41）／3.5GHz（42）
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／900MHz（8）
／700MHz（28）／AXGP（41）／3.5GHz（42）
|最大通信速度
|下り800Mbps
|VoLTE
|○
|Wi-Fi
|a/b/g/n/ac MIMO対応（2.4／5GHz）
|防水防塵
|○
|3D Touch
|○
|FeliCa
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM
|コネクター
|Lightning
|通話時間
|21時間
|14時間
|21時間
|ネット利用時間
|12時間
|12時間
|13時間
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|13時間
／60時間
|13時間
／40時間
|14時間
／60時間
|ワイヤレス充電
|○（Qi）
|カラバリ
|スペースグレイ、シルバー
|ゴールド、シルバー、スペースグレイ、PRODUCT RED
|iPhone 7
|iPhone 7
Plus
|iPhone 6s
|iPhone 6s
Plus
|容量
|32/128/256GB
|16/64/128GB
|ディスプレー
|4.7型液晶
|5.5型液晶
|4.7型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|1334×750
ドット
|1920×1080
ドット
|1334×750
ドット
|1920×1080
ドット
|画素密度
|326ppi
|401ppi
|326ppi
|401ppi
|コントラスト比
|1400:1
|1300:1
|1400:1
|1300:1
|サイズ
|67.1×138.3
×7.1mm
|77.9×158.2
×7.3mm
|67.1×138.3
×7.1mm
|77.9×158.2
×7.3mm
|重量
|138g
|188g
|143g
|192g
|CPU
|Apple A10 Fusion
|Apple A9
|カメラ
|12メガ
／F値1.8
|12メガ×2
(広角＋望遠2倍)
／F値1.8、2.8
|12メガ／F値2.2
|インカメラ
|7メガ／F値2.2
|5メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K/30fps、HD（イン）
|4K/30fps、HD（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式）
|○
|○（光学式）
|生体認証
|○（指紋）
|○（指紋）
|販売キャリア
|ドコモ、au、ソフトバンク、
サブブランド、SIMフリー
|ドコモ、au、ソフトバンク、
サブブランド、SIMフリー
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
／1.5GHz（21）／800MHz（19）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）／1.5GHz（11）
／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）
|2.1GHz（1）／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
900MHz（8）／AXGP（41）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
900MHz（8）／AXGP（41）
|最大通信速度
|下り450Mbps
|下り300Mbps
|VoLTE
|○
|○
|Wi-Fi
|a/b/g/n/ac MIMO対応
（2.4／5GHz）
|a/b/g/n/ac MIMO対応
（2.4／5GHz）
|防水防塵
|○
|×
|3D Touch
|○
|○
|FeliCa
|○
|×
|SIMサイズ
|nanoSIM
|nanoSIM
|コネクター
|Lightning
|Lightning
|通話時間（3G）
|14時間
|21時間
|14時間
|24時間
|連続待受時間
|10日
|16日
|10日
|16日
|ネット利用時間
（3G／LTE）
|12時間
／12時間
|13時間
／13時間
|10時間
／10時間
|12時間
／12時間
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|13時間
／40時間
|14時間
／60時間
|11時間
／50時間
|14時間
／80時間
|カラバリ
|ローズゴールド、
ゴールド、シルバー、
ブラック、ジェットブラック、
PRODUCT RED
|シルバー、ゴールド、
スペースグレイ、ローズゴールド
|iPhone 6
|iPhone 6
Plus
|iPhone 5s
|容量
|16/64/128GB
|16/64/128GB
|ディスプレー
|4.7型液晶
|5.5型液晶
|4型液晶
|画面解像度
|1334×750
ドット
|1920×1080
ドット
|1136×640
ドット
|画素密度
|326ppi
|401ppi
|326ppi
|コントラスト比
|1400:1
|1300:1
|800:1
|サイズ
|67×138.1
×6.9mm
|77.8×158.1
×7.1mm
|58.6×123.8
×7.6mm
|重量
|129g
|172g
|112g
|CPU
|Apple A8、M8
|A7、M7
|カメラ
|8メガ／F値2.2
|8メガ
／F値2.2
|インカメラ
|1.2メガ／F値2.2
|1.2メガ
／F値2.4
|動画撮影
|フルHD/60fps、
HD（イン）
|フルHD/30fps、
HD（イン）
|手ぶれ補正
|○
|○（光学式）
|○
|生体認証
|○（指紋）
|○（指紋）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
Y!mobile、
UQ mobile、
SIMフリー
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）
|2.1GHz（1）
／800MHz（18）
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
900MHz（8）／AXGP（41）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
900MHz（8）
|最大通信速度
|下り150Mbps
|下り100Mbps
|VoLTE
|○
|×
|Wi-Fi
|a/b/g/n/ac
（2.4／5GHz）
|a/b/g/n
（2.4／5GHz）
|防水防塵
|×
|×
|3D Touch
|×
|×
|FeliCa
|×
|×
|SIMサイズ
|nanoSIM
|nanoSIM
|コネクター
|Lightning
|Lightning
|通話時間（3G）
|14時間
|24時間
|10時間
|連続待受時間
|10日
|16日
|10日
|ネット利用時間
（3G／LTE）
|10時間
／10時間
|12時間
／12時間
|8時間
／10時間
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|11時間
／50時間
|14時間
／80時間
|10時間
／40時間
|カラバリ
|シルバー、ゴールド、スペースグレイ
|シルバー、ゴールド、スペースグレイ
|iPhone 5c
|iPhone 5
|iPhone 4S
|iPhone 4
|容量
|16/32GB
|16/32/64GB
|16/32/64GB
|16/32GB
|ディスプレー
|4型液晶
|4型液晶
|3.5型液晶
|3.5型液晶
|画面解像度
|1136×640
ドット
|1136×640
ドット
|960×640
ドット
|960×640
ドット
|画素密度
|326ppi
|326ppi
|326ppi
|326ppi
|コントラスト比
|800:1
|800:1
|800:1
|800:1
|サイズ
|59.2×124.4
×8.97mm
|58.6×123.8
×7.6mm
|58.6×115.2
×9.3mm
|58.6×115.2
×9.3mm
|重量
|132g
|112g
|140g
|137g
|CPU
|A6
|A6
|A5
|A4
|カメラ
|8メガ
／F値2.4
|8メガ
|8メガ
|5メガ
|インカメラ
|1.2メガ
|1.2メガ
|VGA（0.3メガ）
|VGA（0.3メガ）
|動画撮影
|フルHD/30fps、HD（イン）
|フルHD/30fps、
HD（イン）
|フルHD/30fps、
VGA（イン）
|HD/30fps、
VGA（イン）
|手ぶれ補正
|×
|×
|×
|×
|生体認証
|×
|×
|×
|×
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
SIMフリー
|au、
ソフトバンク
|au、
ソフトバンク
|ソフトバンク
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
|―
|―
|―
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）
／800MHz（18）
|2.1GHz（1）
|×
|―
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
／900MHz（8）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
|×
|×
|最大通信速度
|下り100Mbps
|下り100Mbps
|下り14.4Mbps
|下り7.2Mbps
|VoLTE
|×
|×
|×
|×
|Wi-Fi
|a/b/g/n
（2.4／5GHz）
|a/b/g/n
（2.4／5GHz）
|b/g/n
（2.4GHz）
|b/g/n
（2.4GHz）
|防水防塵
|×
|×
|×
|×
|3D Touch
|×
|×
|×
|×
|FeliCa
|×
|×
|×
|×
|SIMサイズ
|nanoSIM
|nanoSIM
|microSIM
|microSIM
|コネクター
|Lightning
|Lightning
|Dock
|Dock
|通話時間（3G）
|10時間
|8時間
|8時間
|7時間
|連続待受時間
|250時間
|225時間
|200時間
|300時間
|ネット利用時間
（3G／LTE）
|8時間
／10時間
|8時間
／8時間
|6時間
／×
|6時間
／×
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|10時間
／40時間
|10時間
／40時間
|10時間
／40時間
|10時間
／40時間
|カラバリ
|ホワイト、ピンク、イエロー、ブルー、グリーン
|ブラック＆スレート、ホワイト＆シルバー
|ホワイト、ブラック
|ホワイト、ブラック
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