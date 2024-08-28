コーエーテクモゲームスは8月27日に配信された「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ＋Indie World 2024.8.27」において、錬金術RPG『ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～』を、2025年初頭に発売すると発表した。あわせてティザーサイトもオープンしている。
対応プラットフォームは、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）となる。
さらに、2024年9月2日には『ユミアのアトリエ』発売決定記念番組の配信を決定。本作の続報や新映像を公開するとのことなので、要チェックだ。
・Nintendo Direct 2024.8.27
https://www.youtube.com/watch?v=CzqRgu8XNnw
・『ユミアのアトリエ』ティザーサイト
https://atelier.games/yumia/jp
・『ユミアのアトリエ』デビュートレーラー
https://youtu.be/8CS9d49FlnU
『ユミアのアトリエ』発売決定記念番組 概要
○日時：2024年9月2日21時～
○概要：発売が決定した『ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～』の最新情報の紹介とともに、「アトリエ」シリーズに関する情報もゲストを迎えてお届け。
＜番組内容＞
・『ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～』最新情報
・製品情報、各種特典情報公開
・「アトリエ」シリーズ関連情報紹介
※そのほかの番組内容に関しては、当日をお待ちください。
○放送ページ：
■YouTube Live
https://www.youtube.com/live/_Ok5LobdpeU
■X Live（「アトリエ」シリーズ公式Xアカウントで配信）
https://x.com/gustatelierpr
※番組内容は予告なく変更される場合がございます。
【ゲーム情報】
タイトル：ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～
ジャンル：錬金術RPG
販売：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
発売日：2025年初頭
価格：未定
プレイ人数：1人
CERO：審査予定
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