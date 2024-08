「Stable Diffusion」開発者たちが新たな画像生成AI「FLUX.1」を発表　迷走するStability AIと対照的な展開に

画像生成AIモデル「Stable Diffusion」の共同開発者たちによって設立されたベンチャー企業「Black Forest Labs(BFL)」は8月1日(現地時間)、高品質な画像生成能力と多様な出力が特徴の最新の画像生成AIモデル「FLUX.1」を発表した。

Black Forest Labs(BFL)は、オープンソースの画像生成AIモデル「Stable Diffusion」の共同開発者として知られるRobin Rombach氏、Patrick Esser氏、Andreas Blattmann氏によって2024年に設立された新興企業。Andreessen Horowitz(a16z)を筆頭とする投資家から3100万ドルの資金を調達したことで注目を集めている。

We are excited to announce the launch of Black Forest Labs. Our mission is to develop and advance state-of-the-art generative deep learning models for media and to push the boundaries of creativity, efficiency and diversity. pic.twitter.com/ilcWvJgmsX

FLUX.1はユーザーのプロンプトを正確に反映した高品質な画像を生成できるAIモデル。画像内のテキスト生成や、複数の要素を含む複雑な場面を正確に描写することを得意としている。また、従来のAIモデルで課題とされていた人間の手の描写も改善されており、より自然な表現が可能になっているという。

「replicate.com」「fal.ai」「Hugging Face Spaces」にデモサイトが用意されており、誰でも生成を試すことができる。

プロンプト:A hyper-realistic portrait of an exceptionally beautiful Japanese woman. She has long, sleek black hair and delicate features. Her eyes are large and almond-shaped, with a gentle gaze. She is wearing a subtle makeup that enhances her natural beauty, including soft pink lipstick and a light blush. The background is soft and blurred, emphasizing her serene and elegant appearance. Capture the essence of refined beauty in a highly detailed, photorealistic style.