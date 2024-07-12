江頭2:50による笑いと音楽の祭典「エガフェス2024 supported by desknet's NEO」ぴあアリーナMMにて8月17日・18日開催

「ぴあアリーナMM」にて8月17日・18日、江頭2:50による笑いと音楽の祭典「エガフェス2024 supported by desknet's NEO」が開催される。



2年ぶり2度目の開催となる今回は、ネオジャパンがプラチナスポンサーとして協賛。追加ゲストも発表された。8月18日の大本番公演に、ロックバンド・サンボマスターが出演。さらに、前回の「エガフェス2022」に引き続き、芸人として親交が深いキャイ～ン、ロッチ・中岡創一、そしてロックバンド・シュノーケルが出演し、「エガフェス」を盛り上げる。



8月17日の前夜祭公演には、「エガちゃんねる」ファンにはお馴染みの面々がここぞとばかりに多数出演。大食いガールズ（海老原まよい、ますぶちさちよ、もえのあずき、ロシアン佐藤）、大原がおり率いるエガフェスガールズ、APPLE MEETS BAZOOKAらが一堂に会する。

各種動画配信サービスでライブ配信＆見逃し配信も実施し、Lemino／U-NEXT／Rakuten TV／PIA LIVE STREAM／Streaming+／TBSチケットの6つの配信サービスで同時配信が実現（配信チケットの詳細はこちら）。



エガフェス2024 supported by desknet's NEO

日程：8月17日（前夜祭）・8月18日（大本番）

会場：ぴあアリーナMM（神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2）

時間

・前夜祭：開場 17時30分／開演 19時 ※変更の場合あり

・大本番：開場 16時30分／開演 18時 ※変更の場合あり

出演：江頭2:50 / ブリーフ団

ゲスト：

・前夜祭

平林都、大食いガールズ（海老原まよい、ますぶちさちよ、もえのあずき、ロシアン佐藤）、

エガフェスガールズ（大原がおり、小田飛鳥、白石陽菜、立川みくの、水沢まい）、

シュノーケル、APPLE MEETS BAZOOKA ほか

MC：佐賀県人会（オラキオ、チェリー吉武）、ブリーフ団D

・大本番

キャイ～ン、佐賀県人会（オラキオ、チェリー吉武）、サンボマスター、シュノーケル、

辻希美、中川翔子、はなわ、ロッチ・中岡創一 ほか

総合司会・大熊英司



さらに「エガフェス」を楽しんでもらうべく、ライブ会場近くの横浜赤レンガ倉庫・イベント広場では、8月15日〜18日の4日間にわたって「エガちゃんねる」主宰による初のフードフェス「うましら〜祭り」が開催される。

エガフェス2024 うましら〜祭り

日程：8月15日〜18日

会場：横浜赤レンガ倉庫・イベント広場（神奈川県横浜市中区新港1-1）

主催：TBSテレビ



※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。