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過去最高の家電量販店8社735名が参加

家電プロ700名以上のおすすめが一目でわかる！ 「推し家電大賞2024」の受賞製品が発表

2024年07月12日 11時00分更新

文● ASCII

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　アスキーと家電量販店のコラボによって実現したベストバイアワード「推し家電大賞2024」の受賞製品が発表された。

　「推し家電大賞」は家電のプロが選んだ素晴らしい家電製品を広く紹介し、家電市場の活性化につなげることを目的とした家電アワード。

　5年目を迎えた今回は、なんと過去最高となる家電量販店8社735名に投票してもらい、14部門の製品ジャンルからそれぞれ上位3製品を選出した。

家電のプロ735名の投票で決定した “推し家電”各部門の受賞製品はこちら！
推し家電大賞2024 特設サイト：https://ascii.jp/bestbuy/

推し家電大賞2024 概要

協力家電量販店（五十音順）：
エディオン、コジマ、ジョーシン、ノジマ、ビックカメラ、ベスト電器、ヤマダ電機、ヨドバシカメラ

選出方法：各部門を担当される家電量販店スタッフ（8社、735名）に、「自分でも欲しくてたまらない、熱くオススメできる製品」を3製品選択の上、おすすめポイント10点を配分して投票してもらった。その合計値により各部門の上位3製品を選出

アンケート期間：2024年5月8日～2024年5月22日

対象製品：2024年7月12日時点で、家電量販店で購入または予約可能な製品

受賞製品展示店

■エディオン　 　
　※一部店舗、および一部商品を除く
　https://search.edion.co.jp/e_store/

■コジマ　 　
　※一部店舗、および一部商品を除く
　https://www.kojima.net/shop/shoplist/index.html　

■ジョーシン　
　※一部店舗、および一部商品を除く
　https://shop.joshin.co.jp/

■ノジマ
　※一部店舗、および一部商品を除く
　https://www.nojima.co.jp/shop/

■ビックカメラ
　※一部専門店を除く
　https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/index.jsp

■ベスト電器
　※一部店舗、および一部商品を除く
　https://www.bestdenki.ne.jp/store.html

■ヤマダ電機
　※一部店舗、および一部商品を除く
　https://www.yamada-denki.jp/store/contents/?p=13

■ヨドバシカメラ
　※一部商品を除く
・新宿西口本店　
　https://www.yodobashi.com/ec/store/0011/
・マルチメディアAkiba
　https://www.yodobashi.com/ec/store/0018/　
・マルチメディア梅田　　
　https://www.yodobashi.com/ec/store/0081/
・マルチメディア京都　
　https://www.yodobashi.com/ec/store/0083/
・マルチメディア博多　　
　https://www.yodobashi.com/ec/store/0088/
・マルチメディア札幌　　
　https://www.yodobashi.com/ec/store/0063/
・マルチメディア仙台　　
　https://www.yodobashi.com/ec/store/0058/

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