家電プロ700名以上のおすすめが一目でわかる！ 「推し家電大賞2024」の受賞製品が発表

アスキーと家電量販店のコラボによって実現したベストバイアワード「推し家電大賞2024」の受賞製品が発表された。
「推し家電大賞」は家電のプロが選んだ素晴らしい家電製品を広く紹介し、家電市場の活性化につなげることを目的とした家電アワード。
5年目を迎えた今回は、なんと過去最高となる家電量販店8社735名に投票してもらい、14部門の製品ジャンルからそれぞれ上位3製品を選出した。
家電のプロ735名の投票で決定した “推し家電”各部門の受賞製品はこちら！
推し家電大賞2024 特設サイト：https://ascii.jp/bestbuy/
推し家電大賞2024 概要
協力家電量販店（五十音順）：
エディオン、コジマ、ジョーシン、ノジマ、ビックカメラ、ベスト電器、ヤマダ電機、ヨドバシカメラ
選出方法：各部門を担当される家電量販店スタッフ（8社、735名）に、「自分でも欲しくてたまらない、熱くオススメできる製品」を3製品選択の上、おすすめポイント10点を配分して投票してもらった。その合計値により各部門の上位3製品を選出
アンケート期間：2024年5月8日～2024年5月22日
対象製品：2024年7月12日時点で、家電量販店で購入または予約可能な製品
受賞製品展示店
■エディオン
※一部店舗、および一部商品を除く
https://search.edion.co.jp/e_store/
■コジマ
※一部店舗、および一部商品を除く
https://www.kojima.net/shop/shoplist/index.html
■ジョーシン
※一部店舗、および一部商品を除く
https://shop.joshin.co.jp/
■ノジマ
※一部店舗、および一部商品を除く
https://www.nojima.co.jp/shop/
■ビックカメラ
※一部専門店を除く
https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/index.jsp
■ベスト電器
※一部店舗、および一部商品を除く
https://www.bestdenki.ne.jp/store.html
■ヤマダ電機
※一部店舗、および一部商品を除く
https://www.yamada-denki.jp/store/contents/?p=13
■ヨドバシカメラ
※一部商品を除く
・新宿西口本店
https://www.yodobashi.com/ec/store/0011/
・マルチメディアAkiba
https://www.yodobashi.com/ec/store/0018/
・マルチメディア梅田
https://www.yodobashi.com/ec/store/0081/
・マルチメディア京都
https://www.yodobashi.com/ec/store/0083/
・マルチメディア博多
https://www.yodobashi.com/ec/store/0088/
・マルチメディア札幌
https://www.yodobashi.com/ec/store/0063/
・マルチメディア仙台
https://www.yodobashi.com/ec/store/0058/