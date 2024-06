ChatGPTが人間のように話す新機能、公開延期

OpenAIは6月26日、公式Xアカウントを通じてChatGPTの高度な音声モードに関する情報を発表。当初、6月下旬を予定していたアルファ版の提供を1ヵ月延期することを明らかにした。

We're sharing an update on the advanced Voice Mode we demoed during our Spring Update, which we remain very excited about:



We had planned to start rolling this out in alpha to a small group of ChatGPT Plus users in late June, but need one more month to reach our bar to launch.…