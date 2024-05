無料版「ChatGPT」機能増えまくり　GPTs、Web検索、画像入力、データ分析など可能に

OpenAIは5月30日、同社のチャット型AI「ChatGPT」の無料版ユーザーに向けて、これまで有料版サブスクライバーしか利用できなかったGPTs、ウェブブラウジング、データアナリシスといった機能を公開した。

All ChatGPT Free users can now use browse, vision, data analysis, file uploads, and GPTs. https://t.co/NTXSalAV6q