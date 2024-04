OpenAI、DALL-Eの画像編集機能をChatGPTに追加

OpenAIは4月4日、「ChatGPT」に「DALL-E」の画像編集機能を追加したことを、同社の公式Xアカウントで明らかにした。対象ユーザーはChatGPTの有料プラン契約者が対象で、ブラウザー版とiOS/Androidアプリから利用できる。

You can now edit DALL·E images in ChatGPT across web, iOS, and Android. pic.twitter.com/AJvHh5ftKB