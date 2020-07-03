ASRock「B760M Pro-A」、「B760M Pro-A/D4」

インテルB760チップセット採用のMicro ATXマザーがASRockから2モデル発売

文●山県　編集●北村／ASCII

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　インテルB760チップセットを採用するマザーボード「B760M Pro-A」(2万1800円)と「B760M Pro-A/D4」(1万8800円)が、ASRockから発売された。秋葉原で販売されているのはパソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原パーツ館、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.となっている。

インテルB760チップセット採用のMicro ATXマザーがASRockから2モデル発売
インテルB760チップセット採用のMicro ATXマザーがASRockから2モデル発売

インテルB760チップセットを採用するマザーボード「B760M Pro-A」(2万1800円)と「B760M Pro-A/D4」(1万8800円)

　比較的シンプルな「ASRock PRO」シリーズのインテルB760チップセット採用Micro ATXマザーボード。主な違いは対応メモリーでDDR5対応の「B760M Pro-A」とDDR4対応の「B760M Pro-A/D4」がラインナップされている。

　「B760M Pro-A」は7+1+1 電源フェーズ設計を採用、拡張スロットがPCI Express(5.0) x16×1、PCI Express(3.0) x4×1。メモリーは、DDR5 DIMM×4(DDR5-7200、最大192GB)。オンボードインターフェースとして、2.5ギガビットLAN(Realtek RTL8125BG)、サウンド(Realtek ALC897 8CH HD Audio)、M.2×3、SATA3.0×4、USB3.2 Gen2×7などを装備。グラフィックス出力機能としてHDMI2.1、DisplayPort 1.4を備える。

インテルB760チップセット採用のMicro ATXマザーがASRockから2モデル発売

DDR5対応の「B760M Pro-A」

　「B760M Pro-A/D4」は7+1+1電源フェーズ設計を採用、拡張スロットがPCI Express(4.0) x16×1、PCI Express(4.0) x4×1、PCI Express(4.0) x1×1。メモリーは、DDR4 DIMM×4(DDR4-5333、最大128GB)。

　オンボードインターフェースとして、2.5ギガビットLAN(Realtek RTL8125BG)、サウンド(Realtek ALC897 8CH HD Audio)、M.2×2、SATA3.0×4、USB3.2 Gen2×7などを装備。グラフィックス出力機能としてHDMI2.1、DisplayPort 1.4を備える。

インテルB760チップセット採用のMicro ATXマザーがASRockから2モデル発売

DDR4対応の「B760M Pro-A/D4」。メモリ以外にも拡張スロットや搭載インターフェースが異なる

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