OpenAIが多要素認証を採用したよ

OpenAIは3月8日、同社のチャットAI「ChatGPT」およびAPIアカウントに、「Google Authenticator」などを使用した多要素認証を追加したことを発表、順次実装されていく模様。

You can now add extra security to your ChatGPT and API accounts by turning on multi-factor authentication. Set it up in account > settings. pic.twitter.com/amXkJXK0HZ