ChatGPTがしゃべるぞ　音声読み上げ機能を実装

OpenAIは3月5日、同社のチャット型AI「ChatGPT」に音声読み上げ機能を実装した。ただし読み上げ可能なのはChatGPTの回答のみ。自分が入力したプロンプトには対応していない。ブラウザー版、スマートフォン版共に利用可能だ。

ChatGPT can now read responses to you.



On iOS or Android, tap and hold the message and then tap “Read Aloud”. We’ve also started rolling on web - click the "Read Aloud" button below the message. pic.twitter.com/KevIkgAFbG