初出店14店舗を含む46店舗のパン屋が横浜赤レンガ倉庫広場に集結

横浜赤レンガ倉庫イベント広場にて3月1日~3日、「パンのフェス2024春 in 横浜赤レンガ」が開催される。



「パンのフェス」は2016年の初開催以来、日本最大級のパンイベントとして横浜で開催。これまでおよそ125万人以上が来場している「パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典」。



出店パン屋第1弾として、パンのフェス初出店となる14店舗を含む46店舗が発表された。北は北海道から南は九州・長崎まで、全国のパン屋が横浜に集結する。

出店店舗一覧

( ★印はパンのフェス in 横浜赤レンガ初出店)

★kos(宮城・仙台)

★ホルンベーカリー(千葉・鎌ヶ谷)

★牛乳パン専門店 まるせいゆ東京(東京・目黒)

★Soleil et Terre(東京・新宿)

★低温熟成ヒレかつ HITOKAMI(東京・南青山)

★hitotema(東京・谷中)

★本郷ベーカリー(東京・本郷)

★chouchou muffin(福井・福井)

★KT's Bakery&Cafe(長野・千曲)

★haluta bageri(長野・軽井沢)

★米粉パンCUBREAD(静岡・伊東)

★焼きカリーパン 咖喱日和(愛知・名古屋)

★BakeryFerdinand(大阪・池田)

★コミベーカリー(高知・高知)

・スイートオーケストラ(北海道・札幌)

・パレット 築館本店(宮城・栗原)

・クーロンヌ(茨城・取手)

・パン香房ベル・フルール(栃木・那須)

・ベーカリー ペニーレイン(栃木・那須)

・HAPPyHAPPyメロンパン(埼玉・さいたま)

・BAKERY HINATA(埼玉・さいたま)

・ベーカリー三日月(埼玉・草加)

・ブーランジェリー丘の上のシェリ―(千葉・佐原)

・麻布十番モンタボー(東京・麻布十番)

・お豆腐マフィン&豆乳スコーンGuruatsu/グルテンフリー菓子Toiro(東京・東上野)

・カフェプラネットショコラ(東京・銀座)

・サンドイッチのお店Merci(東京・吉祥寺)

・東京べーぐる べーぐり(東京・西葛西)

・パンの木(東京・町田)

・BOUL'ANGE(東京・渋谷)

・ブーランジェリー アツシ(東京・八王子)

・カノムパン(神奈川・鎌倉)

・サンメッセしんわ(神奈川・平塚)

・ラウンド食パン工房パンデマルタ(神奈川・小田原)

・コーナーポケット(山梨・韮崎)

・信州安曇野 トラットリアフォルツア(長野・安曇野)

・スコーン専門店 famfam(岐阜・多治見)

・伊豆高原フロマージュパン専門店Marble Coco.(静岡・伊豆高原)

・Lycka(愛知・刈谷)

・ドミニクドゥーセの店(三重・鈴鹿)

・ANDE(京都・伏見)

・sumheart(兵庫・淡路島)

・CUBE THE BAKERY(広島・広島)

・菱田ベーカリー(高知・宿毛)

・KIYOKA MORIMOTO(長崎・長崎)

・パンプラス(長崎・壱岐)



※各店舗の出店日は決定次第発表

※出店店舗は予告なく変更される可能性がある

パンのフェス2024春 in 横浜赤レンガ

開催日:3月1日~3日

時間:11時~17時(予定)

会場:横浜赤レンガ倉庫イベント広場(神奈川県横浜市中区新港 1-1)

入場料:無料(一部有料時間帯がある)



※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。