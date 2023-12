動画生成AI、中国勢強すぎでは? TikTokのバイトダンス等がまたすごいの出してきた

TikTokの運営会社バイトダンスおよびシンガポール国立大学からなる研究グループは12月4日(現地時間)、拡散(Diffusion)モデルを使用し、1枚の静止画像とモーションシーケンス(動きを指定するガイド)を元に、TikTokに投稿されているような人間のダンス動画を生成する「MagicAnimate」を発表、ソースコードを公開した。

MagicAnimate: Temporally Consistent Human Image Animation using Diffusion Model with @Gradio demo



local demo: https://t.co/ScsEU6oG64



This paper studies the human image animation task, which aims to generate a video of a certain reference identity following a particular motion… pic.twitter.com/JCOr0yCRZs