コメダ×すみっコぐらし、限定メニューを展開。特典付きも

コメダ珈琲店では、12月1日から「すみっコぐらし」とのコラボレーションを実施する。西新宿エリアでは、新宿ファーストウエスト店、東京医科大学病院店が対象となる。

すみっコぐらしオリジナルダイカットステッカーつきの「シロノワール いちごのミルフィーユ」と「つぶつぶいちごミルク」、「すみっコぐらしコメチキクリスマスボックス」、すみっコぐらしオリジナルクリアカードつきの「すみっコぐらしデザインまめがし」の4種の商品を販売する。

・シロノワール いちごのミルフィーユ 870円~930円/ミニサイズ 670円~730円

「いちごのミルフィーユ」をイメージした、見た目もかわいいシロノワール。ほかほかのデニッシュの上からカスタードソースをかけ、ソフトクリームには、つぶつぶ果肉が楽しめる色鮮やかないちごソースでデコレーションしている。トッピングにクラッシュしたパイ生地を散らして、ミルフィーユのサクサク食感を再現。最後に粉糖をかけて仕上げている。

・つぶつぶいちごミルク 650円~720円

いちごの甘酸っぱさとつぶつぶ食感の果肉、そしてミルクのまろやかさを楽しめるドリンク。コメダ珈琲店では、コロンとかわいいだるまグラスで提供する。

シロノワール いちごのミルフィーユ(ミニサイズ含む)、つぶつぶいちごミルクを、1商品注文するごとに、すみっコぐらしオリジナルダイカットステッカーをランダムで1枚プレゼント。ステッカーはオーロラ加工されており、すみっコたちの絵柄は全5種類(ランダム)。

・すみっコぐらしコメチキクリスマスボックス

ジューシーで食べやすい一口サイズの骨なしチキン「コメチキ」。クリスマスにぴったりのコメチキボックスが、今年はすみっコぐらしコラボ限定デザインで登場する。中身は18コ入りと24コ入りの2種類。コメチキと相性抜群の、バーベキューソース付き。

事前予約受付期間:11月23日~12月19日

商品受け取り期間:12月20日~25日

・すみっコぐらしデザインまめがし/オリジナルクリアカード(ランダム5種)つき

すみっコぐらしとコラボしたオリジナル豆菓子は全8種類。豆菓子8個とオリジナルクリアカード1枚(全5種類ランダム)を、セットにして販売する。

期間中にコメダ公式X(旧Twitter)のアカウントをフォローし、対象の投稿をリポストすると、抽選で100名にコメダ珈琲店・おかげ庵で使えるeギフト券(500円分)が当たるキャンペーンも実施する。

期間中は卓上メニューとスマホを使って、店内ですみっコたちを探せる。メニューにスマホをかざすと、画面の中にすみっコたちが登場。朝・昼・夜、それぞれの時間帯で登場キャラクターが替わる。

©2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。

またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。