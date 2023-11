【本日】ミスドの「ポケモン」ドーナツ販売開始！ 今年は「コダック」も

ミスタードーナツはポケモンとコラボした商品・グッズを11月8日から数量・期間限定で発売する。

毎年好評のポケモン×ポケモンコラボ。今年は“ポカ~ンとのんびり、ひとやすみ。”をテーマに、毎年好評の「ピカチュウ ドーナツ」をはじめ、新たに「コダック ドーナツ」や「モンスターボール リング」を発売。詳しくはコチラの記事→[ミスド×ポケモンドーナツ発売間近!今年は「コダック」など"のんびり"キャラが主役]

■ピカチュウ ドーナツ テイクアウト:302円、イートイン:308円

■コダック ドーナツ テイクアウト:302円、イートイン:308円

■モンスターボール リング テイクアウト:237円、イートイン:242円

■カビゴンのまんぞく チョコ&ホイップドーナツ テイクアウト:205円、イートイン:209円

■カビゴンのまんぞく カスタード&ホイップドーナツ テイクアウト:205円、イートイン:209円



※記事中の価格は税込み



©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

『ポケモンメザスタ』is developed by T-ARTS and MARV

『Pokémon Sleep』is developed by SELECT BUTTON inc.ミスド×ポケモンドーナツ