ミスド×ポケモンドーナツ発売間近！今年は「コダック」など"のんびり"キャラが主役

ミスタードーナツはポケモンとコラボした商品・グッズを11月8日から数量・期間限定で発売する。

毎年好評のポケモン×ポケモンコラボ。今年は「コダック ドーナツ」が登場!

今年はなんだか癒し系

ミスタードーナツでは、人気ゲームポケモンとコラボの取り組みを実施して今年で6年目。



今年は“ポカ~ンとのんびり、ひとやすみ。”をテーマに、毎年好評の「ピカチュウ ドーナツ」をはじめ、新たに「コダック ドーナツ」や「モンスターボール リング」を発売。



今年の「ピカチュウ ドーナツ」はチョコホイップを入れ、カラメルカスタード風味チョコでコーティングした仕様。

また、ポケモンのかわいい姿を専用スリーブで表現した「カビゴンのまんぞく チョコ&ホイップドーナツ」と「カビゴンのまんぞく カスタード&ホイップドーナツ」も発売。

■ピカチュウ ドーナツ テイクアウト:302円、イートイン:308円

毎年人気のピカチュウ ドーナツが今年も登場。ふんわりとしたイースト生地にチョコホイップを入れて、カラメルカスタード風味チョコでコーティング。目とほっぺはチョコレートで表現してかわいらしく仕上げた。



■コダック ドーナツ テイクアウト:302円、イートイン:308円

ちょっぴりとぼけた感じの「コダック」をドーナツで再現。ふんわりとしたイースト生地にホイップクリームを入れて、カラメルカスタード風味チョコとホワイトチョコでコーティング。目はチョコプレートでちょっぴりとぼけた感じのかわいらしさを表現している。



■モンスターボール リング テイクアウト:237円、イートイン:242円

「モンスターボール」をドーナツで再現。ふんわり食感のシュー生地にストロベリーチョコとホワイトチョコをコーティングして、甘酸っぱいストロベリーシュガーをトッピング。



■カビゴンのまんぞく チョコ&ホイップドーナツ テイクアウト:205円、イートイン:209円

おなかいっぱいでまんぞくの「カビゴン」をスリーブで表現。「カビゴン」の大きなおなかをイメージした、ふんわり食感のシュー生地にチョコホイップとホイップクリームをサンドして、ココアシュガーで仕上げた。



■カビゴンのまんぞく カスタード&ホイップドーナツ テイクアウト:205円、イートイン:209円

まんぞくしてねむってしまった「カビゴン」をスリーブで表現。「カビゴン」の大きなおなかをイメージした、ふんわり食感のシュー生地にカスタードクリームとホイップクリームをサンドして、ドーナツシュガーで仕上げた。

クリスマスの定番リースドーナツも!

さらに、クリスマスの定番商品「ポン・デ・リース」も用意。今年のクリスマスはミスド ポケモンで、ポカ~ンとのんびり、気持ちをゆるめて楽しめそうだ。

■ポン・デ・リース チョコ テイクアウト:172円、イートイン:176円

ポン・デ・リング生地をチョコレートでコーティングし、カラーシュガーをトッピング。



■ポン・デ・リース ストロベリー テイクアウト:172円、イートイン:176円

ポン・デ・リング生地をストロベリーチョコでコーティングし、カラーシュガーをトッピング。



■ポン・デ・リース ホワイト テイクアウト:172円、イートイン:176円

ポン・デ・リング生地をホワイトチョコでコーティングし、カラーシュガーをトッピング。

お楽しみのポケモングッズ

ポケモンコラボのオリジナルグッズも登場。今年は、ピカチュウをはじめ、コダック、カビゴン、ヤドンといったちょっぴりとぼけた感じのポケモンが描かれた「すやすやブランケット」「くつろぎランチボックス」などが選べる。ドーナツとグッズを一度に楽しめるグッズセットとして発売。



■グッズセット(テイクアウト:1950円/イートイン:1960円)



・ミスド ポケモン ドーナツ 好きな2個

・すやすやブランケット・くつろぎランチボックスから好きな1個

・オリジナル紙袋・ボックス

(グッズ例)





さらに、おこさま向けに、「のんびりおさんぽポーチ」がセットになった、おこさまグッズセットも用意。





■おこさまグッズセット(テイクアウト:1500円/イートイン:1505円)



・ミスド ポケモン ドーナツ お好きな1個

・のんびりおさんぽポーチ1個

・オリジナル紙袋・ボックス



※1セットにつき、ミスタードーナツ オリジナルデザインのポケモンメザスタが1個付属

(グッズ例)

今年はのんびりキャラにフィーチャー

楽しみにしているファンも多いポケモンコラボ。毎年、テーマに沿って商品ラインナップに変化があるもおもしろい。

2022年は「ピカチュウ雪だるまドーナツ」が話題を呼んだが、今年は、ポケモンスリープの人気もあってか、コダックをはじめ、ほのぼの、のんびりとしたポケモンたちが登場してとても癒される! クリスマスシーズンがますます楽しみになりそうだ。



いよいよ、11月8日から発売!!



※記事中の価格は税込み



©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

『ポケモンメザスタ』is developed by T-ARTS and MARV

『Pokémon Sleep』is developed by SELECT BUTTON inc.ミスド×ポケモンドーナツ