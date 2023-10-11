『オメガクインテット』や『クロバラノワルキューレ Black Rose Valkyrie』などがラインアップ！
コンパイルハートの人気タイトルが最大75％オフ！「オータムセール2023」が開催中
アイディアファクトリーの子会社であるコンパイルハートは10月11日より、PlayStation Storeとニンテンドーeショップで同社のダウンロード版ゲームソフトがお安く購入できる「コンパイルハート オータムセール2023」を開催中。セール期間は、2023年10月25日まで。
【セール概要】
セール名：コンパイルハート オータムセール2023
開催期間：2023年10月11日から10月25日まで
特設ページ：https://www.compileheart.com/dl/sale/
※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることをご確認のうえ、お買い求めください。
※対応機種によって価格が異なります。ご確認のうえ、お買い求めください。
対象タイトル・セール価格
【PlayStation 4タイトル】
『オメガクインテット』
https://www.compileheart.com/omega_quintet/
セール価格【70％オフ!!】：1980円※通常価格6600円
©COMPILE HEART
『クロバラノワルキューレ Black Rose Valkyrie』
https://www.compileheart.com/brv/
セール価格【75％オフ!!】：1760円※通常価格7040円
©藤島康介 ©IDEA FACTORY/COMPILE HEART
『アークオブアルケミスト』
https://www.compileheart.com/aoa/
セール価格【75％オフ!!】：1760円※通常価格7040円
©COMPILE HEART
『限界凸城キャッスルパンツァーズ』
https://www.compileheart.com/castle_panzers/
セール価格【50％オフ!!】：3520円※通常価格7040円
©COMPILE HEART/FELISTELLA
【Nintendo Switchタイトル】
『アークオブアルケミスト for Nintendo Switch』
https://www.compileheart.com/aoa/
セール価格【75％オフ!!】：1760円※通常価格7040円
©COMPILE HEART
『限界凸記 モエロクロニクル Ｈ』
https://www.compileheart.com/moe-chro/h/
セール価格【40％オフ!!】：2444円※通常価格4074円
©COMPILE HEART
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