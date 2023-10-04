ハムスターは10月4日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」にて、1989年にタイトーがリリースした『ダライアスII』を配信すると発表。配信日は2023年10月5日、価格はNintendo Switchが838円、PlayStation 4版が837円だ。
本作は強力に改造されたシルバーホークに乗り込むシューティングゲーム。太陽からはじまるステージを、水星、金星、月、地球、火星、そしてさまざまなボスが待つ木星へと進み、同胞を救おう。
2023年10月5日の「アーケードアーカイバー」は
『ダライアスII』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブとニコニコ生放送で生配信している。2023年10月5日は「ダライアスII特集」。
番組には、タイトーの外山氏とお林氏が出演予定。ゲーム紹介や開発トークなど、盛りだくさんの内容でお届けする。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
■ニコニコ生放送のハムスターのチャンネル
第444回 アーケードアーカイバー ダライアスIIスペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス ダライアスII
ジャンル：アクション
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4
配信日：2023年10月5日
価格：
Switch：838円
PS4：837円
プレイ人数：1人～2人
© TAITO CORPORATION 1989 ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。
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