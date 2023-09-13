『フェアリーフェンサー エフ Refrain Chord』が初セール！
コンパイルハートが「TOKYO GAME SHOW 2023開催記念セール」をPS Storeとニンテンドーeショップで開始！
アイディアファクトリーの子会社であるコンパイルハートは9月13日、PlayStation Storeとニンテンドーeショップにて、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switchの一部のダウンロードタイトルが最大60％オフになる「TOKYO GAME SHOW 2023開催記念セール」を開始した。開催期間は、2023年9月27日まで。
特設ページ：https://www.compileheart.com/dl/sale/
※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることをご確認のうえ、お買い求めください。
※対応機種によって価格が異なります。ご確認のうえ、お買い求めください。
対象タイトル・セール価格
【PlayStation 5タイトル】
【初セール！】「フェアリーフェンサー エフ Refrain Chord」
セール価格【40％オフ!!】：5148円 ※通常価格：8580円
【初セール！】「フェアリーフェンサー エフ Refrain Chord デジタルデラックス版」
セール価格【40％オフ!!】：6468円 ※通常価格：1万780円
【PlayStation 4タイトル】
【初セール！】「フェアリーフェンサー エフ Refrain Chord」
セール価格【40％オフ!!】：5148円 ※通常価格：8580円
【初セール！】「フェアリーフェンサー エフ Refrain Chord デジタルデラックス版」
セール価格【40％オフ!!】：6468円 ※通常価格：1万780円
「フェアリーフェンサーエフ ADVENT DARK FORCE」
セール価格【60％オフ!!】：2640円 ※通常価格：6600円
「アズールレーン クロスウェーブ」
セール価格【60％オフ!!】：3080円 ※通常価格：7700円
「アズールレーン クロスウェーブ ニューウェーブパス」
セール価格【60％オフ!!】：1980円 ※通常価格：4950円
【Nintendo Switchタイトル】
【初セール！】「フェアリーフェンサー エフ Refrain Chord」
セール価格【40％オフ!!】：5148円 ※通常価格：8580円
【初セール！】「フェアリーフェンサー エフ Refrain Chord デジタルデラックス版」
セール価格【40％オフ!!】：6468円 ※通常価格：1万780円
「フェアリーフェンサー エフ ADVENT DARK FORCE for Nintendo Switch」
セール価格【60％オフ!!】：1848円 ※通常価格：4620円
「アズールレーン クロスウェーブ」
セール価格【60％オフ!!】：3080円 ※通常価格：7700円
「【DLC】アズールレーン クロスウェーブ『ニューウェーブセット』」
セール価格【60％オフ!!】：1188円 ※通常価格：2970円
©2022 IDEA FACTORY / COMPILE HEART / STING
©2015 COMPILE HEART
©2019 COMPILE HEART
©2018 IDEA FACTORY / COMPILE HEART / FELISTELLA / Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. / Yostar, Inc.
©2020 IDEA FACTORY / COMPILE HEART / FELISTELLA / Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. / Yostar, Inc.
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