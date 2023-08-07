旬のイチジクを味わう5日間 キルフェボン 福岡「晩夏のイチジク」8月23日～8月27日開催

フルーツタルト専門店「キルフェボン」は8月23日～8月27日、全国11店舗にて人気のイチジクのフェア「晩夏のイチジク」を開催する。



期間中はイチジクを使用したタルト全4種類が登場。ふっくらジューシー、プチプチとした食感が魅力のイチジクに、チョコレートやカスタード、パウンドケーキなどを組み合わせている。

商品詳細

・イチジクのタルト 〜ショートケーキ風〜」

piece 907円／whole（25cm） 9072円

・波型 5種のフルーツとイチジクパウンドのタルト

piece 1058円／whole（25cm） 1万584円

・福岡県産 イチジク“とよみつひめ”のタルト

piece 820円／whole（25cm） 8208円

・イチジクとチョコレートクリームのタルト

piece 972円／whole（25cm） 9720円



福岡エリアでは「キルフェボン 福岡」が営業。



キルフェボン 福岡

福岡県福岡市中央区天神2-4-11 パシフィーク天神1F

営業時間

shop：11時〜18時

cafe：11時〜18時（ラストオーダー17時）

店舗情報：https://www.quil-fait-bon.com/shop/?tsp=10

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