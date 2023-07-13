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アップル、今秋リリースiOS 17／iPadOS 17のパブリックベータを配信開始

2023年07月13日 06時15分更新

文● ASCII

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　アップルは、今秋の正式版リリースを予定している、iOS 17、iPadOS 17、macOS Sonoma、tvOS 17、watchOS 10、HomePod Software 17のパブリックベータの配信を開始している。

iOSパブリックベータ

　このパブリックベータはApple Beta Software Program（https://beta.apple.com/ja/welcome）への登録で、開発者登録をしていなくてもインストールが可能。ただし、商用リリースではないため、不具合が発生したり、正しく機能しない可能性があるほか、iPhoneやiPad、Macではバックアップを作成することを推奨しているなど、FAQページ（https://beta.apple.com/ja/faq）にさまざまな注意事項が記載されているため、しっかり確認してほしい。

iOSパブリックベータ
 

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